전자영 경기도의원 “AI 시대에 공공생리대 관리는 아날로그”

세줄 요약 공공생리대 수동 관리의 한계 지적

AI 기반 스마트 관리체계 도입 촉구

홍보보다 비치 현황 관리 우선 강조

이미지 확대 ▲전자영 경기도의원이 12일 열린 여성가족평생교육위원회 행정사무감사에서 경기도 여성비전센터를 상대로 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 여성가족평생교육위원회 전자영 부위원장(더불어민주당, 용인4)은 12일 경기도 여성비전센터를 상대로 진행한 2026년도 행정사무감사에서 공공생리대 수동 관리 방식의 한계를 짚고, AI 기반 스마트 관리시스템 도입을 포함한 관리체계 전반의 개선을 촉구했다.이날 감사에서 전자영 의원은 “AI 시대로 빠르게 전환하고 있는데 여전히 직원들이 수동 지급기에 생리대를 직접 채우고, 비치 여부를 일일이 확인해야 하는 방식이 과연 현실적이냐”며 “시대가 바뀌고 정책이 달라진 만큼 과거의 관리방식에서 벗어나야 한다”고 지적했다.또한 전 의원은 “공공생리대 정책의 핵심은 긴급하게 생리용품이 필요한 사람이 공공시설에서 불편 없이 제대로 이용할 수 있도록 하는 것”이라며 “설치 장소를 알리는 홍보도 중요하지만, 실제 필요한 순간에 생리대가 비치돼 있는지 효율적으로 관리하는 것이 우선”이라고 강조했다.특히 여성비전센터 측이 운영 개선책으로 전수조사와 홍보 강화를 내놓은 것에 대해 전 의원은 “기존 지급기의 설치 현황을 점검하고 홍보를 확대하는 것만으로는 근본적인 문제를 해결할 수 없다”며 “현장의 관리 부담과 이용자의 불편을 동시에 해소할 수 있는 구조적인 개선책이 필요하다”고 주문했다.이어 “공공생리대 운영에는 생리용품 구입비용뿐 아니라 이를 관리하는 인력과 행정력이 지속적으로 투입되고 있다”며 “시설관리자나 청소 담당자에게 생리대 보충을 요청하는 방식은 현장 직원들에게 또 다른 업무 부담을 주고 있다”고 짚었다.끝으로 전 의원은 오는 2027년 정부의 ‘모두의 생리대’ 사업 확대 추진과 관련해 “정부 정책이 확대되는 만큼 경기도 역시 기존 공공생리대 사업의 운영방식을 재정비해야 한다”며 “AI 기반 스마트 관리시스템을 활용해 생리대 비치 현황을 효율적으로 관리하고, 실무자의 행정 부담을 줄일 수 있는 대안을 적극적으로 모색해야 한다”고 요구했다.양승현 리포터