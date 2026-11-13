경기도의회, 발달장애 예술인 작품 활용한 공식 기념품 제작… 남종섭 의장 창작공간 방문

세줄 요약 발달장애 예술인 작품 활용한 공식 기념품 제작

남종섭 의장, 양평 창작공간 방문해 현장 의견 청취

작품 가치 인정과 판로 확대 통한 지속 지원 방침

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장(가운데)이 13일 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’를 방문해 서은혜 작가(왼쪽) 등 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장이 13일 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’에서 소속 작가의 미술 창작 과정을 살펴보고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲남종섭 경기도의회 의장이 13일 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’에서 작품을 그리는 작가와 환담하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회는 장애 예술인의 창작품을 널리 알리고 새로운 활용 및 판로 개척 기회를 제공하기 위해 발달장애 예술인들의 작품을 담은 공식 기념품을 제작해 선보인다고 13일 밝혔다.이와 관련해 남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)은 이날 기념품 제작 협업에 참여한 작가들의 활동 공간인 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’를 직접 방문했다. 남 의장은 현장에서 작가들의 작품과 작업 공간을 둘러보며 안정적인 예술활동을 이어가는 데 필요한 지원책과 현장 애로사항을 청취했다.앞서 도의회는 지난 8월부터 경기문화재단과 협력해 장애 예술인의 창작물을 의회 공식 기념품으로 제작하는 방안을 논의해 왔다. 그 결과 발달장애 예술인들의 그림을 입힌 파우치를 제작해 이르면 이달 안에 공개할 계획이다.이번 기념품에는 드라마 ‘우리들의 블루스’에 출연했던 서은혜 작가가 소속된 양평 ‘어메이징 아웃사이더 아트센터’ 작가들의 작품이 담긴다. 작가들의 예술적 역량을 일상생활 속 실용품에 접목함으로써 창작품의 가치를 알리고 새로운 활용 모델을 제시한다는 취지다.특히 도의회는 이번 기념품에 ‘사람을 담는 의회’라는 핵심 메시지를 반영했다. 도민 개개인의 가치를 존중하는 의회의 지향점을 장애 예술인들의 작품을 매개로 구체화한 것이다.남 의장은 “좋은 작품을 만들고도 이를 알리거나 판매할 기회가 부족하다면 창작활동을 이어가기 어렵다”며 “경기도의회가 먼저 장애 예술인의 작품을 활용하고 알리는 데 나서 더 많은 사람과 만날 기회를 넓혀가겠다”라고 말했다.또한 남 의장은 “작품이 정당한 가치를 인정받고 그 성과가 다시 창작활동으로 이어지는 것이 중요하다”라며 “오늘 현장에서 들은 의견도 세심하게 살펴 장애 예술인들이 안정적으로 활동할 수 있도록 의회가 할 수 있는 역할을 찾아가겠다”고 밝혔다.한편 도의회는 이번 파우치 기념품 제작을 계기로 장애 예술인 작품의 활용 범위를 넓히고, 의회 청사 내 전시 등 다각적인 홍보 방안을 모색할 예정이다. 이를 바탕으로 창작품의 상품화 및 판로 확장이 예술인들의 지속 가능한 창작활동으로 선순환될 수 있도록 뒷받침할 방침이다.양승현 리포터