이오수 경기도의원 “일자리 실적 제각각, 35억 원은 보통예금에…경기콘텐츠진흥원 관리 개선해야”

세줄 요약 일자리 실적 통계 불일치 지적

단기 행사 인력 산입 문제 제기

35억7천만원 보통예금 관리 지적

이미지 확대 ▲이오수 경기도의원이 16일 열린 경기콘텐츠진흥원 행정사무감사에서 일자리 실적 통계 불일치 현황 패널을 들고 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 11월 16일 진행된 경기콘텐츠진흥원 행정사무감사에서 일자리 창출 실적 통계의 불일치 문제와 특별회계 자금 운용 실태를 짚으며 성과관리 및 재정 운영체계 전반의 개선을 촉구했다.이날 이오수 부위원장은 진흥원 측이 제출한 2025년 일자리 창출 실적이 기업육성총괄팀 자료에는 3,067명, 경영평가보고서에는 3,439개로 각각 다르게 기재돼 372명의 편차가 발생한 점을 지적했다. 특히 동일한 경영평가보고서 안에서도 핵심성과지표 항목에는 2,064.1건으로 표기되고, 지난해 행정사무감사 조치결과 보고에는 1,582건으로 제시되는 등 같은 해 실적이 제출 자료마다 상이하게 집계된 경위를 따져 물었다.단기 행사 인력이 일자리 실적에 산입된 구조도 문제로 꼽았다. 이 부위원장은 진흥원이 2025년 행정사무감사를 통해 장·단기 일자리 구분 관리를 마쳤다고 보고했음에도 이틀간 개최되는 경기인디뮤직페스티벌 행사 인력이 여전히 일자리 창출 실적에 포함된 점을 지적하고, 4대 보험 가입 여부 등을 기준으로 실질적인 고용 성과를 명확히 분리해 관리할 것을 요구했다. 아울러 올해 9월 말 기준 미래산업본부의 일자리 달성률이 목표치인 910명 대비 182명(20%)에 머물고, 게임제작지원 등 5개 핵심 사업의 실적이 모두 0명으로 제출된 점을 근거로 연말 목표 달성 가능성과 실적 관리의 적정성을 점검했다.이와 함께 특별회계 자금 운용 및 펀드 관리 문제도 제기됐다. 이 부위원장은 2025년 특별회계 순세계잉여금 35억 7천만원이 보통예금 계좌로 관리되면서 이자수익이 전년 대비 97% 줄어든 경위에 대해 진흥원 측의 소명을 요구했다. 또한 올해 신규 출자한 4개 펀드의 9월 말 기준 실제 기업 투자 실적이 0건으로 제출된 사실과 펀드 출자액 및 자금흐름표 간 수치가 일치하지 않는 점을 짚으며 투자자금 관리와 성과 검증체계를 정비할 것을 주문했다.이오수 부위원장은 “대규모 공공 출자자금을 운용하는 기관일수록 명확한 내부 규정과 엄격한 예산 목적 외 사용 금지가 뒷받침돼야 한다”며 “제도적 통제 장치를 갖춘 투명한 기금 관리가 필요하다”고 강조했다. 이어 “투자자금 운용규정을 조속히 제정해 재정 건전성과 조합 관리의 책임성을 높여야 한다”고 당부했다.양승현 리포터