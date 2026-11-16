이영봉 경기도의원 “차세대융합기술연구원 혁신 노력 격려…변화하는 연구환경 맞춰 조례 정비해야”

세줄 요약 수의계약 관리체계 개선과 청렴경영 성과 평가

계약 운영 변화와 감사 지적 경과 자료 요청

설립·운영 조례와 협약 전면 재검토 주문

이미지 확대 ▲이영봉 경기도의원이 16일 열린 차세대융합기술연구원 행정사무감사에서 설립·운영 조례 및 협약 정비 필요성을 강조하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)은 16일 열린 차세대융합기술연구원 행정사무감사에서 연구원의 청렴경영 성과와 내부 관리체계 개선 노력을 격려하고, 변화하는 연구환경에 맞는 제도적 기반을 갖추기 위해 설립·운영 조례와 관련 협약을 정비할 것을 주문했다.이날 이영봉 의원은 차세대융합기술연구원이 과거 계약업무와 관련한 감사 지적을 받은 이후 수의계약 관리체계를 개선하고자 기울여 온 자구노력을 짚었다. 연구원은 그간 감사 기능 강화와 계약절차 표준화, 내부 점검체계 구축 등을 추진하며 계약업무의 투명성과 책임성을 높여 왔으며, 이러한 노력을 바탕으로 경기도 청렴대상 최우수상을 수상한 바 있다.이 의원은 “과거 감사 지적 이후 내부 관리체계를 개선하고 청렴성을 높이기 위해 많은 노력을 기울인 점에 감사드린다”며 “이러한 자구노력이 성과로 이어지고 있다는 점은 긍정적으로 평가할 부분”이라고 밝혔다. 이어 “기관의 청렴성과 행정 신뢰도를 높이기 위한 노력은 궁극적으로 경기도민에게 돌아가는 성과”라며 “앞으로도 개선된 제도가 현장에서 안정적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 관리해 달라”고 당부했다.다만 이 의원은 수의계약 제도 개선 이후 실제 계약 운영 현장에서 나타난 변화를 구체적으로 확인할 필요가 있다며 관련 현황 자료를 위원회에 제출할 것을 요청했다. 아울러 과거 행정사무감사에서 제기됐던 싱크홀 관련 연구과제가 현재 진행 중인 사안임에도 처리결과가 ‘완료’로 분류된 점을 지적하고, 감사 지적사항의 진행 경과와 최종 완료 여부를 명확히 구분해 보고하라고 요구했다.이와 함께 차세대융합기술연구원의 현행 설립 및 운영 조례와 관련 협약이 변화된 연구환경과 산업계 수요를 제대로 뒷받침하고 있는지 전면 재검토할 것을 제안했다.이 의원은 “차세대융합기술연구원의 설립 및 운영 조례는 제정 이후 상당한 시간이 지났음에도 개정이 이뤄지지 않았다”며 “그동안 연구개발 환경과 산업구조, 기업의 기술 수요가 크게 변화한 만큼 기존 조례가 현재의 기관 운영과 사업 추진에 적합한지 살펴봐야 한다”고 지적했다. 특히 “조례는 기관 운영뿐 아니라 예산 편성과 사업 추진의 기본적인 근거가 되는 중요한 제도적 기반”이라며 “현장의 사업은 빠르게 변화하는데 이를 뒷받침하는 제도가 과거에 머물러 있어서는 안 된다”고 강조했다.이에 대해 연구원 측은 현행 설립·운영 조례의 기본 운영 원칙은 유지되고 있으나 경기도의 정책환경과 중소·중견기업의 수요를 반영하기 위해 일부 조항의 손질이 필요하며, 장기간 유지된 운영 협약 역시 현실에 맞지 않는 부분이 있어 개정 방안을 검토 중이라고 답했다.이 의원은 “단순히 일부 조항을 수정하는 데 그치지 말고 차세대융합기술연구원과 관련된 조례 전반을 검토해 불필요한 규정은 정비하고, 새롭게 필요한 사항은 반영해야 한다”고 주문했다. 끝으로 “차세대융합기술연구원이 대통령 표창을 비롯해 대외적으로 우수한 성과를 인정받고 있는 만큼, 내부 행정과 제도적 기반 역시 그에 걸맞은 수준으로 발전해야 한다”며 “그동안의 혁신 성과를 바탕으로 변화하는 연구환경에 선제적으로 대응할 수 있도록 조례와 운영체계를 꼼꼼히 점검해 달라”고 당부했다.양승현 리포터