세줄 요약 재정난 대응 위한 기관별 자생력 강화 주문

DMZ영화제 후원금 감소 원인과 대응책 질의

경기인디뮤직페스티벌 지속 추진 방안 확인

이미지 확대 ▲채신덕 경기도의회 문화체육관광위원장이 16일 열린 2026년도 행정사무감사에서 소관 기관을 상대로 자생력 강화 방안을 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 채신덕 위원장(더불어민주당, 김포2)은 16일 열린 2026년도 행정사무감사에서 경기콘텐츠진흥원과 (사)DMZ국제다큐멘터리영화제를 상대로 경기도의 어려운 재정 여건에 대응할 기관별 자생력 강화와 주요 문화예술 사업의 지속 추진 방안을 마련하라고 주문했다.이날 감사에서 채 위원장은 먼저 DMZ국제다큐멘터리영화제 측에 전년보다 크게 줄어든 후원금의 감소 원인과 이에 대한 대응책을 질의했다. 이에 대해 영화제 측은 기존 외부 공모사업을 통해 조달하던 후원금을 올해 확보하지 못하면서 전체 재원이 줄어들었다고 답했다.채 위원장은 도 출연금에 크게 의존하고 있는 현재의 재정 구조를 면밀히 점검하고, 자체적인 재원 확보 방안을 다각도로 모색해 재정 자립 기반과 지속 가능한 운영체계를 구축해야 한다고 지적했다. 이와 함께 기관의 자생력을 높이고 재정 운영을 효율화할 수 있는 구체적인 개선안을 검토해 내년도 업무보고에 반영해 달라고 요청했다.이어 경기콘텐츠진흥원을 대상으로 한 질의에서는 2027년도 예산안에서 일몰 대상으로 거론된 ‘경기인디뮤직페스티벌’을 계속 추진할 의지가 있는지 확인했다. 채 위원장은 관련 예산이 크게 삭감되는 상황에서도 타 사업과의 예산 조정이나 자체적인 경비 절감 등을 통해 해당 사업을 유지할 계획이 있는지 물었다. 경기콘텐츠진흥원 측은 경기인디뮤직페스티벌이 ‘인디스땅스’ 참가자들에게 결선 무대에 서는 영광이자 주요한 전통으로 자리매김한 만큼 사업의 지속 추진이 필요하며, 예산 축소에 대비한 자체 자구책도 함께 고심하고 있다고 설명했다.채 위원장은 두 기관에 현재 경기도가 직면한 재정적 어려움을 거듭 환기하며, 기존의 도비 및 출연금 의존 관행에서 벗어나 국비 확보와 외부 지원사업 참여, 신규 후원사 발굴 등에 적극적으로 나설 것을 당부했다. 특히 내년도 사업계획을 세우는 과정에서 외부 재원 유치를 위한 영업 기능을 한층 강화하고, 예산 삭감이나 사업 일몰 위기 속에서도 핵심 사업을 이어갈 수 있도록 실질적인 비상 대응 방안을 수립해야 한다고 역설했다.채신덕 위원장은 “경기도의 재정 상황이 어느 때보다 어려운 만큼 이제는 기관 스스로 재원을 확보하고 사업을 지속할 수 있는 역량을 키워야 할 시점”이라며 “국비와 외부 자원 발굴을 적극 추진하고, 예산이 줄어들더라도 꼭 필요한 사업은 지속할 수 있도록 기관별 자구책과 대안을 마련해 달라.”고 강조했다.양승현 리포터