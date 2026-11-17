세줄 요약 교통국·건설국·산하기관 종합감사 재개

공공관리제 재정 운영과 도로 안전 점검

자료 제출 미흡과 답변 태도 재차 지적

이미지 확대 ▲경기도의회 건설교통위원회가 16일 교통국·건설국 재감사와 소관 기관 대상 2026년도 종합감사를 열고 주요 정책 추진실태를 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)가 16일 교통국과 건설국을 상대로 한 행정사무감사를 재개한 데 이어, 건설본부와 경기교통공사, 경기도교통연수원을 아우르는 건설·교통 분야 종합감사를 열고 주요 정책과 사업 추진실태를 집중적으로 살폈다.이날 위원회는 앞선 감사에서 부실한 자료 제출과 모호한 답변 등으로 인해 중단됐던 교통국 및 건설국·건설본부의 감사를 다시 진행했다. 이어 열린 종합감사에서는 건설국과 교통국, 건설본부 등 3개 국·본부와 경기교통공사, 경기도교통연수원 등 2개 산하기관의 핵심 사업 현황을 확인하고 정책적 보완이 필요한 사안을 다각도로 점검했다.먼저 교통국을 대상으로 한 재감사에서는 시내버스 공공관리제의 재정 운영 투명성 확보와 표준운송원가 산정의 타당성이 핵심 의제로 다뤄졌다. 위원들은 운수업체 임원의 인건비 중복 지급 문제와 계열사 간 비용 처리 등 방만한 경영 실태를 짚어내며, 운송업체의 수입 관리를 한층 강화하고 재정지원금이 합리적으로 산정·집행될 수 있도록 관련 제도를 정비할 것을 요구했다.뒤이어 진행된 건설국 및 건설본부 재감사에서는 도로·건설 분야 주요 사업의 진척도와 시설물 안전관리 등 소관 업무 전반에 걸친 질의가 이어졌다. 위원회는 건설국 측에 하천 정비사업과 비관리청 도로공사 관리 철저, 노후 교량에 대한 안전관리 및 저탄소 건설자재 도입 등을 주문했으며, 건설본부 측에는 계약 업무의 공정성 담보와 도로·터널 안전관리, 도로 이력관리의 전산화 및 겨울철 제설대책 강화를 당부했다.이후 소관 기관 전체를 상대로 실시한 종합감사에서는 도민의 이동권 보장과 직결된 교통 현안들이 비중 있게 다뤄졌다. 위원들은 장애인 특별교통수단의 대기시간 단축 방안을 비롯해 불법 콜택시 근절을 위한 전수조사, 긴급차량 우선신호 시스템 고도화를 촉구했다. 또한 대도시권광역교통위원회 이관 노선의 무단 증차로 발생하는 재정 손실 대응책과 공공관리제 재정지원금 정산자료에 대한 검증 강화도 함께 요구했다. 건설 분야에서는 지방도 건설공사 과정에서 발생하는 주민 피해 보상 방안을 마련하고, PMS(도로포장관리시스템) 분석 결과를 바탕으로 도로보수 예산을 적기에 반영할 것을 강조했다.특히 이날 감사 현장에서는 이전 감사에서 문제가 됐던 자료 제출 미흡과 불성실한 답변 태도가 다시금 도마에 올랐다. 위원들은 집행부의 소극적인 수감 태도를 강하게 지적하며, 충실한 감사자료 제출과 질의에 대한 구체적이고 책임감 있는 답변을 거듭 촉구했다.고찬석 위원장은 “행정사무감사는 도민의 입장에서 정책과 사업을 점검하고 잘못된 부분은 바로잡아 실질적인 개선으로 이어지도록 하는 데 그 목적이 있다”며 “각 기관은 감사 과정에서 지적된 사항과 제시된 개선 의견을 면밀히 검토하고, 구체적인 개선방안을 마련해 내년도 예산 편성과 주요 사업 추진에 적극 반영하라”고 주문했다.양승현 리포터