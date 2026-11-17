세줄 요약 웰니스 관광지 22개소 인증에도 기반 현황 미제출 지적

치유관광 자원 조사·산업지구·지원센터 검토 주문

경기도 치유관광산업 육성 조례 제정 추진 밝혀

이미지 확대 ▲이오수 경기도의회 문화체육관광위원회 부위원장이 17일 열린 종합감사에서 치유관광산업 기반 구축을 위한 선제적 대응을 주문하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)이 11월 17일 진행된 문화체육관광위원회 소관 종합감사에서 경기도 치유관광산업의 기틀을 다지기 위한 집행부의 선제적인 대응을 주문하고, 이를 뒷받침할 관련 조례 제정에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.이날 감사에서 이 부위원장은 경기도가 2025년 15개소, 2026년 7개소 등 총 22개소의 웰니스 관광지를 인증했음에도 불구하고, 정작 행정사무감사 제출자료에는 치유관광산업 기반과 보유 자원, 산업지구 및 지원센터 현황 항목을 모두 ‘해당없음’으로 적어낸 점을 짚었다.특히 이 부위원장은 “도내에 치유관광 자원이 없다는 것인지, 관련 현황을 조사하지 않았다는 것인지 명확히 해야 한다”며 그동안 추진해 온 웰니스 관광자원 발굴 성과를 법정 치유관광산업 육성 정책과 유기적으로 연계해야 한다고 지적했다.이와 함께 지난해 추진계획이 발표됐던 ‘웰니스 관광자원 100선’의 발굴 결과와 실제 활용 실태를 점검하면서, 기존에 인증받은 관광지들이 법정 등록·인증을 받을 수 있는지의 여부와 일선 사업자들의 수요를 면밀히 파악할 것을 요청했다. 나아가 ‘치유관광산업 육성에 관한 법률’에 근거해 도지사가 신청할 수 있는 치유관광산업지구의 지정 타당성과 각 시군의 추진 의향을 확인하고, 기존 공공기관의 역할을 연계한 치유관광산업 지원센터 운영의 필요성도 함께 검토하라고 당부했다.이를 제도적으로 뒷받침하기 위해 이 부위원장은 ‘경기도 치유관광산업 육성 조례’ 제정을 본격적으로 준비하겠다는 구상을 전하며, 현행 웰니스 관광정책과의 연계 방안부터 시군 및 사업자 지원체계, 산업지구와 지원센터 운영 모델까지 다각도로 살피겠다고 설명했다.아울러 정조대왕능행차의 유네스코 인류무형문화유산 등재 공동추진과 관련해서는 관계기관 간 협약 개정 여부를 다시 한번 확인하고, 오는 2027년 1분기까지 관련 지방자치단체들과 공식 협의를 거쳐 기관별 역할 분담과 구체적인 공동추진 로드맵을 마련할 것을 촉구했다.이오수 부위원장은 “경기도는 이미 웰니스 관광지를 발굴하고 지원하고 있다”며 “이제는 그 성과를 치유관광산업의 기반으로 발전시킬 준비가 필요하다”고 강조했다. 이어 “현장의 의견과 집행부의 검토 결과를 바탕으로 치유관광산업 육성 조례를 준비하겠다”며 “집행부도 국가계획만 기다리지 말고 도내 자원 조사와 시군 협의, 산업지구와 지원센터의 필요성 검토부터 구체적인 일정에 따라 추진해 주기 바란다”고 당부했다.양승현 리포터