세줄 요약 만 13세 이하 도박·마약 사범 급증 지적

교육청 실태 파악·전문기관 연계 미흡 비판

학교폭력 사후 관리와 분리 기준 개선 요구

이미지 확대 ▲김선희 경기도의원이 17일 열린 경기도교육청 총괄 행정사무감사에서 학교폭력 심의위원 위촉장 부당 광고 실태를 지적하는 피켓을 들고 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 부위원장인 김선희 의원(국민의힘, 용인6)은 17일 진행된 경기도교육청 총괄 행정사무감사에서 학생 도박·마약 문제와 학교폭력 사후 관리 체계 등 경기 교육행정의 안전망 사각지대를 점검하고 대책 마련을 촉구했다.이날 김선희 의원은 경기도자치경찰위원회에서 제출받은 ‘청소년 도박 및 마약류 사범 검거 자료’를 토대로, 올해 9개월 동안 경기 남부 지역에서 적발된 만 13세 이하 청소년이 도박 사범 50명, 마약 사범 5명에 이른다고 밝혔다.김 의원은 “교육청이 학생 도박 실태조차 제대로 파악하지 못하고 있으며, 수사 기관에서 발견한 위기 학생들조차 교육청 지원 및 전문 기관으로 온전히 연계되지 않고 있다”고 지적했다. 특히 관련 예방 예산이 2년 사이 9배 이상 늘어난 반면, 도박을 경험한 학생을 전문 기관으로 연계하는 예산은 기존 대비 3분의 1 수준으로 삭감된 예산 편성의 문제점을 짚었다.학생 정서 위기 관리와 학교폭력 사후 대응 체계에 관한 질의도 이어졌다. 김 의원은 지난해 도내 학생 자살이 51명에 달하고, 정서행동 특성검사 결과 관심군으로 분류된 학생 15,566명 가운데 약 3,400명이 학부모 미동의 등을 이유로 전문 기관 연계 대상에서 누락된 현황을 언급하며 대책 마련을 요구했다.또한 포천, 부천, 화성, 오산 등 일선 학교에서 발생한 특수교육대상 학생 관련 사안에서 이동 동선이 다르다는 이유로 가해·피해 학생 분리 조치가 지연되거나 형식적으로 처리된 사례를 지적했다. 아울러 지난 5월 한 초등학교에서 일어난 이른바 ‘야차룰(격투기 규칙을 모방한 강제 싸움)’ 사안의 경우, 사건 발생 한 달이 지난 뒤에도 가·피해 학생이 동일 학급에 머물고 있는 실태를 언급하며 교실 내 피해 학생 보호를 위한 명확한 분리 기준 수립을 주문했다.이와 함께 김 의원은 올해 9월 기준 도교육청에 접수된 행정심판 청구 975건 중 771건이 학교폭력 관련 사안일 만큼 분쟁이 증가한 상황에 우려를 나타냈다. 특히 일부 변호사가 교육지원청 명의의 심의위원 위촉장을 무단 활용해 ‘경기도교육청 학교폭력 전담 변호사’ 등으로 광고하는 사례를 제시하며, 학부모의 오인 피해를 예방할 수 있도록 위촉 단계부터 교육청 차원의 관리·감독과 점검 기준을 마련해야 한다고 강조했다.답변에 나선 채열희 제2부교육감 직무대리는 “학생들의 도박 및 마약 사안이 증가하고 있는 만큼 각별히 더 신경 쓰겠다”며 사안의 시급성에 공감하고 실효성 있는 기관 연계 절차를 수립하겠다고 밝혔다.김선희 의원은 질의를 마무리하며 “보호받고 교육받아야 할 어린 학생들까지 심각한 위기에 노출되는 충격적인 현실을 결코 간과할 수 없다”며, “도내 학생들이 안심할 수 있는 촘촘한 안전망이 온전히 조성되도록 의정활동에 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.한편 경기도의회 교육기획위원회 부위원장으로 활동 중인 김 의원은 학생 위기 대응 체계 구축과 학교폭력 심의의 공정성 확보, 현장 중심 교육행정 정착을 위한 의정활동을 이어가고 있다.양승현 리포터