세줄 요약 전략위원회 출범 축하와 제도 기반 마련

특성화고 인재양성 성과와 지원 확대 논의

시스템반도체 펀드 연계 방안 제언

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장(왼쪽 두 번째)이 17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 ‘K-반도체 초격차 비전 선포식’ 현장 생생토크에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 17일 열린 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식’에서 추미애 경기도지사 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 미래과학협력위원회 김태형 위원장(더불어민주당, 화성5)은 11월 17일 경기도경제과학진흥원에서 개최된 ‘K-반도체 초격차 비전 선포식’에 참석해 반도체 초격차 전략위원회 출범을 축하하고, 이어 진행된 현장 생생토크에서 반도체 산업 육성과 인재양성, 기업 지원 방안을 논의했다.김태형 위원장은 이날 행사에서 “제12대 의회 제1호 위원회안으로 「경기도 반도체산업 육성 및 지원 조례」를 전부개정해 오늘 출범한 반도체 초격차 전략위원회의 제도적 기반을 마련했다”며 “반도체 산업은 경기도의 미래 먹거리 30년을 넘어 300년을 책임질 핵심 산업인 만큼 지속적인 기술 경쟁력 확보와 탄탄한 산업 생태계 조성이 중요하다”고 강조했다.이어 “반도체 산업의 성과가 기업의 성장과 양질의 일자리 창출로 이어지고, 청년들에게는 새로운 기회를 제공하며, 도민의 삶을 더욱 풍요롭게 하는 것이 중요하다”며 “경기도의회도 이러한 성과가 도민의 삶으로 이어질 수 있도록 제도적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.이후 마련된 현장 생생토크에서 김 위원장은 특성화고 반도체 전문 인력 양성과 시스템반도체 기업 육성 등 산업계 현안에 관한 정책 제언을 내놓았다.김 위원장은 먼저 특성화고 인재양성 분야에 대해 “실습 교육이 실제 채용으로 이어지는 것이 중요하다”며 “올해 특성화고 학생 24명이 공정·장비 실습과 취업 교육에 참여해 이 중 13명이 조기 취업하는 성과를 거둔 만큼, 이러한 성과를 확대하고 지역 간 교육 기회 격차 해소와 기업 채용 연계를 위한 사업·예산 지원을 뒷받침하겠다”고 설명했다.또한 팹리스 등 시스템반도체 지원 방안과 관련해서는 “대기업뿐만 아니라 팹리스 기업의 성장 기반을 마련하는 것도 중요하다”며 “1,000억원 규모의 실증펀드는 도 재정만으로 조성하기 어려운 만큼 수요기업 참여를 전제로 정부 정책펀드 등 국가 정책과 연계하는 방안을 검토할 필요가 있다”고 제언했다.김 위원장은 마무리 발언을 통해 “반도체 산업의 경쟁력은 기술과 사람, 기업이 함께 성장하는 생태계에서 나온다”며 “메모리 반도체를 넘어 시스템반도체와 첨단 반도체 분야에서도 세계를 선도할 수 있도록 경기도의회 차원의 정책적·재정적 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.한편 이날 선포식에는 김태형 위원장을 비롯해 미래과학협력위원회 박상현·오남석 부위원장과 박근철·이영봉·안창휘·윤도희·류기준·서인하·방성환 의원 등이 함께 자리했다.양승현 리포터