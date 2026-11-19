세줄 요약 행정사무감사 실시, 기업지원 사업 점검

예산·시설·교육·성과관리 현안 확인

인사·채용 공정성 및 투명성 강조

이미지 확대 ▲경기도의회 미래과학협력위원회가 17일 상임위 회의실에서 경기테크노파크와 경기대진테크노파크를 대상으로 2026년도 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 17일 열린 경기테크노파크·경기대진테크노파크 대상 2026년도 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)는 11월 17일(화) 경기테크노파크와 경기대진테크노파크를 상대로 ‘2026년도 행정사무감사’를 진행하고, 핵심 기업지원 사업의 추진 실태와 기관 운영 전반을 점검하며 개선 대책 수립을 주문했다.이날 감사에서 위원회는 주요 사업의 예산 미편성 및 감액에 따른 재원 마련 방안을 비롯해 디지털 전환 허브 시설 하자 보수와 입주기업 피해 예방, 드론 아카데미 교육 목표의 연내 달성 여부 등을 다각도로 점검했다. 아울러 제조로봇 도입에 따른 고용 변화 분석과 사후관리 강화, 경기 동북부 글로벌 프로젝트 유치 지원, 전년도 행정사무감사 지적사항의 이행 여부, 스마트공장 구축 이후의 기업 성과관리 내실화, 제조로봇과 스마트산단 연계를 통한 제조혁신 생태계 구축, 민간투자 유치를 위한 마중물 예산 확보 등 현안을 중점적으로 다뤘다.김태형 위원장은 경기대진테크노파크의 인력 채용 및 인사 운영 실태를 짚으며 “공공기관의 인사·채용은 기관 운영의 공정성과 신뢰성을 좌우하는 중요한 사항”이라며 “채용 전 과정에서 공정성과 투명성을 철저히 확보하고, 관련 규정과 절차를 엄격히 준수해야 한다”고 지적했다.이어 김 위원장은 감사 총평을 통해 “오늘 제기된 지적사항과 개선 요구를 면밀히 검토하고, 기관 운영과 주요 사업 추진 과정에 실질적으로 반영해 달라”며 “특히 사업 추진 실적에 그치지 않고 기업 현장에서 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 사업 관리와 사후관리를 강화해야 한다”고 주문했다.또한 “경기도 중소기업의 기술혁신과 제조업 경쟁력 강화는 물론 AI·로봇 등 미래산업 육성과 경기 남부·북부 간 산업 균형발전에도 힘써야 한다”며 “양 기관이 기업 성장과 지역경제 활성화에 실질적으로 기여할 수 있도록 적극 노력해 달라”고 말했다.양승현 리포터