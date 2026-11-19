세줄 요약 디지털전환허브 하자 장기화 점검

입주기업 피해와 세금 누수 우려

경기북부 스마트공장 지원 격차 지적

이미지 확대 ▲이영봉 경기도의원이 미래과학협력위원회 2026년 행정사무감사에서 경기테크노파크 디지털전환허브 하자 문제 및 스마트공장 지원사업 개선 방안을 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 이영봉 의원(더불어민주당, 의정부2)은 2026년 행정사무감사에서 경기테크노파크가 운영하는 디지털전환허브의 시설 하자 장기화 문제를 짚으며, 입주기업 피해 예방과 도민 세금 손실 방지를 위한 적극적인 대응을 당부했다.이와 함께 경기도형 스마트공장 종합지원사업의 운영 실태를 점검하고, 경기북부 소재 기업들이 지역적·재정적 한계로 지원 대상에서 배제되지 않도록 사업 체계를 보완할 것을 요구했다.이날 이영봉 의원은 공공재원이 투입돼 건립된 디지털전환허브에서 오랜 기간 시설 하자보수 문제가 해결되지 않고 있는 현황을 지적했다. 특히 수차례의 보수 요청과 내용증명 발송에도 불구하고 하자가 해소되지 않아 소송으로 번진 경위를 확인하며, 그동안 경기테크노파크 측의 하자보수 처리 절차와 이행보증 관련 조치가 적정하게 이뤄졌는지 따져 물었다.이 의원은 건축물에 하자가 생길 수는 있으나 상당 기간 문제가 방치되고 있는 점은 면밀히 살펴봐야 한다며, 미해결 상태인 시설 하자에 대해 보다 적극적인 조치를 주문했다. 아울러 디지털전환허브 내 입주기업과 기관이 겪을 수 있는 불편을 우려하며, 시설 결함으로 인해 입주사의 일상적인 업무에 차질이 빚어지지 않도록 체계적인 시설 관리를 강조했다.이어 현재 진행 중인 소송에 만전을 기하는 동시에 입주기업 보호 대책을 마련하고, 도민의 세금이 투입된 공공시설인 만큼 추가적인 재정 누수가 생기지 않도록 책임감 있게 대처해 달라고 당부했다.이와 함께 이 의원은 경기도형 스마트공장 종합지원사업의 추진 실적과 수행체계 개편 내용을 점검하며 경기북부 지역의 기업 지원 여건에 관한 우려를 나타냈다. 이 의원은 스마트공장 지원이 기초 단계부터 고도화 단계까지 끊김 없이 이어지는 연속성을 확보해야 한다는 점을 강조하며, 수행체계 변경에 따라 기업 지원 연계에 공백이 없는지 살폈다.특히 시군의 재정 매칭 여부에 따라 기업의 사업 참여 기회가 좌우되는 현행 방식을 지적하며, 산업 기반과 재정 여건이 상대적으로 열악한 경기북부 지역 기업들이 수혜 대상에서 소외될 가능성을 제기했다. 이 의원은 시군 재정 상황에 맞춰 사업 참여 여부가 결정될 경우 산업 기반이 취약한 지역일수록 오히려 스마트공장 도입 기회를 얻기 어렵다며, 지역별 실정을 반영한 운영 방식 도입을 강조했다.또한 경기테크노파크와 경기대진테크노파크의 사업 추진 현황 및 권역별 지원 여건을 다각도로 분석하고, 경기도 관계 부서와 협의해 제도 개선 방안을 모색할 것을 주문했다.끝으로 이 의원은 스마트공장 지원사업이 남북부 간 산업 불균형을 심화시키지 않도록 경기북부의 산업 환경과 지역 특성을 반영한 맞춤형 지원책을 수립해 달라고 말했다.양승현 리포터