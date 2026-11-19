세줄 요약 현장경험 중심 지휘부 구성 주문

소방사 출신 승진체계 개선 지적

특사경 전문성·화재예방 혁신 요구

이미지 확대 ▲양경석 경기도의회 안전행정위원장이 17일 열린 경기도소방재난본부 등 소방기관 대상 행정사무감사에서 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안전행정위원회 양경석 위원장(더불어민주당, 평택1)은 17일 열린 경기도소방재난본부 등 소방기관 대상 행정사무감사에서 현장경험 중심의 지휘부 구성과 소방 특별사법경찰관리의 전문성 제고, 창의적인 화재예방 홍보 등 소방정책 개선을 주문했다.이날 양경석 위원장은 소방공무원의 입직 경로에 따라 발생하는 승진 기회의 형평성 문제를 짚었다. 양 위원장은 2026년 소방사 공개채용 인원이 1,176명으로 소방위 공개채용 인원 30명 대비 약 40배 규모에 이르지만, 소방사 출신이 소방위로 승진하기까지 평균 13년이 걸리는 등 입직 경로별로 고위 지휘부 진출 기회에 격차가 나타날 수 있다고 지적했다.구체적으로 전체 소방정 승진자 49명 가운데 소방사 공채 출신은 34명(69.4%)이며 소방준감 승진자는 3명에 머물렀다는 수치를 제시하며, “현장경험이 풍부한 소방사 출신들이 지휘부에 진출할 수 있도록 합리적이고 공정한 승진체계를 마련해야 한다”고 강조했다. 아울러 “2027년 소방공무원법 개정에 따른 조직문화 변화에 맞춰 입직 경로에 따른 구조적 장벽도 개선해야 한다”고 말했다.이와 함께 소방 특별사법경찰관리의 전문성 확보와 독자적인 수사역량 강화를 요구했다. 양 위원장은 수사·기소 분리 등 형사사법체계 개편 흐름에 발맞춰 전문 수사인력 육성과 수사 매뉴얼 정비, 디지털 과학수사 역량 확충 등 사전 대비에 나서야 한다고 설명했다. 이어 “경기도가 선제적으로 전담인력과 예산을 확보하고 전문적인 수사체계를 구축해 다른 지방자치단체의 모범사례가 될 수 있도록 해야 한다”고 당부했다.마지막으로 양 위원장은 송탄소방서가 매일유업 우유 및 hy 요구르트 제품 패키지에 소방안전정보 QR코드를 삽입하는 민관협력 홍보를 추진해 ‘2025~2026년 겨울철 화재예방대책’ 평가에서 B그룹 최우수 관서로 뽑힌 사례를 언급했다.양경석 위원장은 “기존의 획일적인 안전홍보에서 벗어나 민간기업과 협력하고 도민의 일상 속에서 안전을 실천할 수 있는 정책을 발굴해야 한다”며 “송탄소방서의 우수 사례를 적극적으로 벤치마킹해 도민이 체감할 수 있는 창의적이고 혁신적인 소방정책을 확대해 달라”고 주문했다.양승현 리포터