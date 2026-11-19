세줄 요약 철도 운영비 분담체계 개선 연구 중간보고회 개최

연장형 철도 운영비 국비 지원 근거 마련 의견

경기도 버스정책 이해와 제도 개선 방향 논의

이미지 확대 ▲경기도의회 건설교통연구회(회장 고찬석 건설교통위원장) 위원들이 17일 연구용역 중간보고회 및 제2차 세미나를 마치고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의원연구단체인 건설교통연구회(회장 고찬석 건설교통위원장)는 17일 건설교통위원회 상임위 회의실에서 연구용역 중간보고회와 제2차 세미나를 잇달아 열고, 연장형 철도사업과 버스정책 간 연계 방안을 비교 연구하는 등 다각적인 정책 대안을 모색하기로 했다.이날 오후 진행된 ‘도시·광역철도 연장에 따른 지자체 운영비 분담체계 개선방안 연구’ 용역 중간보고회에서 연구진은 지난 10월 착수한 연구용역의 현재까지 진행 경과와 핵심 연구 내용을 설명하고, 향후 세부 연구 방향을 발표했다.책임연구원을 맡은 한국교통대학교 김주영 교수는 보고를 통해 “철도 건설비와 달리 지자체 간 운영비 배분에 관한 통일된 기준이 부족해 동일 사업에서도 지자체별 분담률에 상당한 차이가 발생하고 있다”며, “비용 발생 원인과 지역별 서비스 수혜를 반영한 분담 방식의 추가 검증이 필요하여 앞으로 전문가 자문 및 복합지표 타당성 및 가중치 등을 검토하여 추가 검증을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.이어진 질의응답 시간에 연구회 소속 건설교통위원회 위원들은 현행 원인자 부담 원칙에 따라 지방자치단체가 전액 떠안고 있는 연장형 도시·광역철도 운영비에 대해 국비 지원 근거를 마련해야 한다는 데 의견을 모았다.중간보고회 직후 건설교통연구회는 ‘경기도 버스정책의 이해’를 주제로 제2차 세미나를 진행했다. 발제자로 나선 경기연구원 김채만 의정연구센터장은 여객자동차운수사업의 구분·체계와 노선·구역·수요응답형 운송사업의 개요, 경기도 버스운영체계의 변천 과정 및 추진 현황 등을 강연했다. 참석 의원들은 강의를 통해 도내 버스정책 전반에 대한 이해를 넓히고 향후 제도 개선 방향을 논의했다.건설교통연구회 고찬석 회장은 “건설교통 분야는 현장의 다양한 목소리를 반영한 정책적 고민과 지속적인 연구가 필요하다”며, “우리 연구회는 현안 분석에서 더 나아가 다양한 관점에서 문제점을 분석하고 실효성 있는 대안을 찾아가는 정책 연구를 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.한편 건설교통연구회는 회장인 고찬석(민주, 용인9) 위원장을 비롯해 김철환(민주, 김포4)·윤순옥(국힘, 양평1) 부위원장과 김순현(민주, 파주4)·김지호(민주, 의정부3)·김진후(국힘)·김해련(민주, 고양7)·성복임(민주, 군포1)·오진택(민주, 화성9)·유재수(민주, 안산4)·이대한(민주, 남양주4)·조명자(민주, 수원10)·채명기(민주, 수원8)·최수연(민주, 양주3)·한승훈(민주, 평택6) 위원으로 구성돼 활동하고 있다.양승현 리포터