세줄 요약 농정해양위원회, 농업인단체와 예산 간담회 개최

2027년도 농정예산 확보 방안과 현장 의견 수렴

농림해양수산 예산 감소 속 지원 필요성 제기

이미지 확대 ▲경기도의회 농정해양위원회 서광범 위원장(앞줄 왼쪽 네 번째)과 소속 위원들이 18일 소회의실에서 농업인단체 관계자들과 농정예산 확보 간담회를 열고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 농정해양위원회(위원장 서광범, 국민의힘·여주1)는 18일 농정해양위원회 소회의실에서 도내 농업인단체 관계자들과 간담회를 열고, ‘2027년도 예산(안)’ 심사를 앞두고 농업 현장의 의견을 수렴하며 농정예산 확보 방안을 논의했다.이날 간담회에는 농정해양위원회 서광범 위원장을 비롯해 이은미(더불어민주당·안산5)·김성남(국민의힘·포천2) 부위원장과 김미숙(더불어민주당·군포3)·김성태(더불어민주당·용인2)·김인영(더불어민주당·이천2)·박옥분(더불어민주당·수원2)·최만식(더불어민주당·성남2) 의원이 참석했다. 농업인단체 측에서는 정정호 경기도 농민단체협의회 회장, 이주희 (사)한국후계농업경영인 경기도연합회 대외협력부회장, 전영철 사무국장, 이장희 한국농어민신문 본부장이 자리했다.참석한 농업인단체 관계자들은 최근 진행된 경기도 조직개편 과정에서 농수산생명과학국과 축산동물복지국이 유지될 수 있도록 농정해양위원회가 힘을 보탠 것에 감사를 표했다.경기도가 도의회에 제출한 ‘2027년도 예산(안)’을 보면 경기도 전체 예산 규모는 전년 대비 21,452억원(5.36%) 늘어난 데 반해, 농림해양수산 분야 예산은 약 581억(5.37%) 줄어든 1조 249억원으로 편성됐다. 예산안 편성 초기 단계에서 큰 폭으로 삭감됐던 농정예산 일부가 조정 과정을 거쳐 복원됐으나, 기후변화와 영농생산비 상승, 농촌 인구 감소 및 고령화 등 복합적인 위기에 직면한 농어업인을 뒷받침하기에는 재정 지원이 여전히 미흡하다는 지적이 나왔다.서광범 위원장은 “농업은 식량안보와 직결되는 생명산업으로, 농정예산 역시 경기도가 반드시 지켜야 할 민생예산”이라며 “2027년도 예산안 심사 과정에서 농어업인의 경영안정과 경기농업의 지속가능한 발전을 위한 예산이 충분히 확보될 수 있도록 농정해양위원회 차원에서 최선을 다하겠다”고 말했다.한편 농정해양위원회는 향후에도 도내 농업인단체와 상시 소통 체계를 유지하며 일선 영농 현장의 요구사항이 경기도 농정 시책과 예산안에 반영될 수 있도록 의정 역량을 집중할 방침이다.양승현 리포터