전자영 경기도의원 “갈 길 잃은 의회 정기간행물…의정홍보 실효성 높여야”
수정 2026-11-19 17:42
입력 2026-11-19 17:42
세줄 요약
- 정기간행물 중심 의정홍보 실태 지적
- 경기도민 체감 홍보효과 검증 필요 제기
- 인쇄물·소식지 배부 체계 개선 촉구
○ 인쇄물 중심 관행적 홍보물 제작 관리 지적
경기도의회 의회운영위원회 전자영 의원(더불어민주당, 용인4)은 18일 열린 의회운영위원회의 의회사무처 소관 행정사무감사에서 정기간행물 위주의 관행적인 의정홍보 실태를 지적하며, 경기도민의 정보 접근성과 홍보 실효성을 높일 수 있도록 의정홍보체계를 전면 개편할 것을 촉구했다.
이날 감사에서 전자영 의원은 “연간 의정홍보 예산은 약 167억원으로 의회 전체 예산의 15.8%를 차지한다”며 “예산 규모에 걸맞게 의원들이 의정 홍보에 효능감을 느끼고 있는지, 의정활동이 경기도민에게 제대로 전달되고 있는지 점검해야 한다”고 강조했다.
특히 전 의원은 의회 청사 내부에 2~3년 치 ‘만화로 보는 조례 이야기’ 책자가 방치돼 있는 현장 사진을 직접 공개하며 인쇄 홍보물의 사후 관리 문제를 짚었다. 전 의원은 “약 1억 3천만원을 투입해 3만2천부를 제작하고 6300여곳에 비치하고 있지만, 의회 내부에서조차 관리가 제대로 이루어지지 않는 상황에서 외부 배부처의 관리 실태와 홍보 효과에 의문이 제기된다”고 지적했다.
타 지자체와의 온라인 홍보 방식 비교를 통한 개선 요구도 이어졌다. 전 의원은 서울시의회가 운영하는 ‘조례툰’ 사례를 언급하며 “서울시의회는 온라인 콘텐츠를 통해 조례 내용뿐만 아니라 발의 의원까지 소개하고 있으나, 경기도의회는 조례 홍보 콘텐츠에 발의 의원의 정보조차 담지 않고 있다”며 “지방의회 간 홍보 방식의 차이가 발생하는 원인을 점검하고 개선 방안 마련”을 주문했다.
더불어 서울시의 카카오페이지 활용 정책 웹툰 사례를 함께 제시한 전 의원은 “인쇄물과 디지털 콘텐츠의 제작 비용 및 홍보 효과를 비교·분석할 필요가 있다”며 “홍보 효과에 대한 검증이 이루어지지 않는다면 홍보를 위한 홍보, 일을 위한 일에 그칠 수밖에 없다”고 비판했다.
끝으로 전자영 의원은 대규모 인쇄 및 우편 발송 중심으로 운영되는 의정소식지의 배부 체계 개선도 당부했다. 전 의원은 “연간 80만부의 의정소식지를 제작하고 우편료로만 약 5억원을 지출하고 있지만, 실제 정보가 필요한 구독자에게 제대로 전달되고 있는지 알 수 없다”고 문제를 제기하며 “실수요자에 대한 정보 제공은 유지하되 불필요한 인쇄와 우편 발송을 최소화하고, 시대 변화에 부합하는 새로운 의정홍보 방식을 마련해야 한다”고 당부했다.
양승현 리포터
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