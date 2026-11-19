세줄 요약 정기간행물 중심 의정홍보 실태 지적

경기도민 체감 홍보효과 검증 필요 제기

인쇄물·소식지 배부 체계 개선 촉구

이미지 확대 ▲전자영 경기도의원이 18일 열린 의회운영위원회의 의회사무처 소관 행정사무감사에서 모니터 화면을 띄우고 의정홍보체계 개선을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의회운영위원회 전자영 의원(더불어민주당, 용인4)은 18일 열린 의회운영위원회의 의회사무처 소관 행정사무감사에서 정기간행물 위주의 관행적인 의정홍보 실태를 지적하며, 경기도민의 정보 접근성과 홍보 실효성을 높일 수 있도록 의정홍보체계를 전면 개편할 것을 촉구했다.이날 감사에서 전자영 의원은 “연간 의정홍보 예산은 약 167억원으로 의회 전체 예산의 15.8%를 차지한다”며 “예산 규모에 걸맞게 의원들이 의정 홍보에 효능감을 느끼고 있는지, 의정활동이 경기도민에게 제대로 전달되고 있는지 점검해야 한다”고 강조했다.특히 전 의원은 의회 청사 내부에 2~3년 치 ‘만화로 보는 조례 이야기’ 책자가 방치돼 있는 현장 사진을 직접 공개하며 인쇄 홍보물의 사후 관리 문제를 짚었다. 전 의원은 “약 1억 3천만원을 투입해 3만2천부를 제작하고 6300여곳에 비치하고 있지만, 의회 내부에서조차 관리가 제대로 이루어지지 않는 상황에서 외부 배부처의 관리 실태와 홍보 효과에 의문이 제기된다”고 지적했다.타 지자체와의 온라인 홍보 방식 비교를 통한 개선 요구도 이어졌다. 전 의원은 서울시의회가 운영하는 ‘조례툰’ 사례를 언급하며 “서울시의회는 온라인 콘텐츠를 통해 조례 내용뿐만 아니라 발의 의원까지 소개하고 있으나, 경기도의회는 조례 홍보 콘텐츠에 발의 의원의 정보조차 담지 않고 있다”며 “지방의회 간 홍보 방식의 차이가 발생하는 원인을 점검하고 개선 방안 마련”을 주문했다.더불어 서울시의 카카오페이지 활용 정책 웹툰 사례를 함께 제시한 전 의원은 “인쇄물과 디지털 콘텐츠의 제작 비용 및 홍보 효과를 비교·분석할 필요가 있다”며 “홍보 효과에 대한 검증이 이루어지지 않는다면 홍보를 위한 홍보, 일을 위한 일에 그칠 수밖에 없다”고 비판했다.끝으로 전자영 의원은 대규모 인쇄 및 우편 발송 중심으로 운영되는 의정소식지의 배부 체계 개선도 당부했다. 전 의원은 “연간 80만부의 의정소식지를 제작하고 우편료로만 약 5억원을 지출하고 있지만, 실제 정보가 필요한 구독자에게 제대로 전달되고 있는지 알 수 없다”고 문제를 제기하며 “실수요자에 대한 정보 제공은 유지하되 불필요한 인쇄와 우편 발송을 최소화하고, 시대 변화에 부합하는 새로운 의정홍보 방식을 마련해야 한다”고 당부했다.양승현 리포터