세줄 요약 성균관대 찾아 반도체 인재양성 현장 점검

산·학·관 협력 특강과 사례 발표 진행

도의회, 예산·정책 지원 방안 논의

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장(왼쪽 여섯 번째)을 비롯한 위원들과 성균관대 관계자들이 19일 성균관대 자연과학캠퍼스 전자현미경동 앞에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)가 제395회 정례회 회기 중인 11월 19일 성균관대학교 자연과학캠퍼스를 찾아 ‘반도체 인재양성 우수대학 현장탐방 및 정책교류’를 진행하고, 경기도 반도체 산업의 경쟁력 제고를 위한 대학과 도의회 간 협력방안을 모색했다.이번 방문은 반도체 분야의 기술혁신과 전문인력 양성에 있어 대학이 수행하는 역할을 점검하고, 산업의 초격차 경쟁력 확보를 뒷받침할 정책적 협력 방향을 논의하고자 추진됐다.현장에는 미래과학협력위원회 소속 위원들을 비롯해 성균관대학교 유지범 총장 및 공과대학 관계자 등이 자리했다. 행사는 전 삼성전자 신유균 부사장의 ‘반도체 기술 혁신과 인력 양성을 위한 산·학·관 협력방안’ 주제 특강으로 문을 열었으며, 이를 통해 반도체 기술의 발전 방향과 산업 경쟁력 강화를 위한 산·학·관 협력의 중요성이 다뤄졌다.이어진 발표 세션에서는 성균관대학교 김선국 교수와 김형섭 교수가 각각 공유형 실습 및 가상팹 기반의 반도체 학부 실무인력 양성 사례와 기업 지원형 연구·실습 중심의 반도체 고급인력 양성 사례를 공유했다. 이와 함께 경기도 대학혁신플랫폼 사업단, 지역협력연구센터, 성균나노팹 등 대학 측이 보유한 교육·연구 인프라 및 반도체 인재양성 프로그램에 대한 소개도 이뤄졌다.발표 후에는 ‘반도체 초격차 경쟁력 확보를 위한 대학과 경기도의회의 역할과 협력 방향’을 주제로 간담회가 열렸다. 참석자들은 산업 현장의 인력 수요에 부응하는 실무·고급인재 양성 방안과 대학의 연구역량 강화, 그리고 이를 뒷받침할 경기도 차원의 정책적 지원 및 협력방안을 두고 심도 있는 의견을 교환했다.김태형 위원장은 “경기도 반도체 초격차 전략위원회가 출범한 만큼 반도체 산업의 초격차 경쟁력 확보를 위한 정책 추진에도 속도를 내야 한다”며 “기술개발과 인재양성 현장에 실질적인 도움이 될 수 있도록 2027년도 예산안 심사 과정에서 관련 사업과 예산을 꼼꼼히 살피겠다”고 밝혔다.박상현 부위원장은 “경기도는 세계적인 반도체 기업과 우수한 연구·교육 인프라가 집적된 대한민국 반도체 산업의 중심지”라며 “이러한 강점을 지속적인 성장으로 이어가기 위해서는 기업의 기술력, 대학의 연구역량, 현장 수요에 부합하는 인재양성 체계가 긴밀하게 연결되어야 한다”고 강조했다.간담회를 마친 위원들은 성균나노팹과 전자현미경동으로 이동해 반도체 8대 공정 시설과 전자현미경 등 첨단 연구·실습 인프라를 시찰하며 대학의 반도체 교육 및 연구 현장을 직접 살폈다.미래과학협력위원회는 이번 현장탐방과 정책교류를 통해 파악한 대학의 교육·연구 역량 및 현장의 목소리를 향후 의정활동과 예산안 심사에 적극 반영하는 한편, 도내 반도체 산업의 초격차 경쟁력 확보와 전문인력 양성을 위한 정책적 지원책을 지속적으로 마련해 나갈 방침이다.양승현 리포터