대한상의 충남인력개발원-충남 ICT·SW 기업인협회,‘인재 양성’ 맞손

이미지 확대 대한상공회의소 충남인력개발원와 충남 ICT·SW 기업인협회는 전문 인력 양성 등을 위한 업무협약을 체결했다. 개발원 제공

대한상공회의소 충남인력개발원(원장 권혁대)은 충남 ICT·SW 기업인협회(회장 이성환)와 충남지역 기업의 디지털 전환과 전문 인력 양성 등을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.이번 협약은 충남 지역 기업의 디지털화를 지원하고, 직업훈련 기관과 산업 단체 간 협력 강화, 중소기업 해외 진출 지원 등을 위해 마련됐다.1994년 개원한 개발원은 30여년간 축적된 경험과 인프라를 바탕으로 4차 산업혁명 관련 신기술 교육 프로그램을 운영 중이다.현재 ICT융합 스마트 팩토리 제어 설계· 유니티 부트캠프·반도체 장비 전장 제어 실무 등 첨단 기술 교육 과정을 운영 중이다. 제조 로봇 엔지니어 및 자율 로봇 개발 과정도 곧 개설 예정이다.충남지역 IT 기업의 경쟁력 강화를 위해 2018년에 설립된 협회는 제이피에스를 포함한 91개 회원사를 중심으로 정보통신 기술과 IT 융합 산업 발전을 도모하고 있다.이성환 회장은 “이번 협약은 지역 기업 자생력 강화와 해외 진출 확대로 지역 경제와 국가 균형 발전에 큰 기여를 할 것” “기업 현장에 필요한 지원을 공동으로 추진하겠다”고 강조했다.권혁대 원장은 “4차 산업혁명 기술 저변 확대와 전통 산업의 IT 융합으로 지역 내 기업과 산업 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자