그린스타트업타운·C STAR 육성 프로젝트 가동 ‘스타트업의 천국’

천안의 스타트업 활성화 정책

2024-12-23 24면

충남 천안시가 대한민국의 신성장동력이 될 유망 스타트업 육성·발굴로 투자 유치와 고용 창출 등 효과를 보고 있다. 천안은 접근성이 좋은 교통도시라는 장점과 C STAR(천안 스타트업) 육성 프로젝트 등 스타트업 생태계 활성화를 통해 ‘스타트업 허브 도시’로 부상하고 있다.천안시는 지역 유망 스타트업의 빠른 성장을 목표로 지난 3월부터 유니콘 기업 C STAR 육성 프로젝트를 추진하고 있다고 22일 밝혔다.이 프로젝트는 1·2기에 걸쳐 14개 사를 선정하고 제품설명회, 실증사업, 투자 연계 등 기업별 욕구와 수요에 맞게 맞춤형으로 지원한다. 지원에 힘입어 C STAR 기업들은 9개월여 만에 150여억원의 투자 유치와 중견기업과의 구매계약을 체결했다. C STAR 기업인 위로보틱스는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES’에서 2년 연속 혁신상을 받았다.시는 2022년 8월 대한민국 1호 복합형 스타트업파크 1단계 조성 사업인 그린스타트업타운을 개소해 최근까지 70여개의 스타트업 발굴·지원으로 740억원의 투자 유치를 이끌었다. 중소벤처기업부의 대표적인 스타트업 육성 프로그램인 팁스(TIPS)에 시가 지원한 스타트업 27개 사도 선정됐다.시는 구글, 페이팔 등 유니콘 기업을 포함해 7만여개 기업을 발굴·육성한 세계 최대 창업지원 기관 ‘플러그앤플레이’와 지난 5월 업무협약도 체결했다. 스타트업의 글로벌 역량 강화, 해외 투자 유치 지원을 위해서다. 3개 기업은 지난달 미국 실리콘밸리에서 열린 ‘플러그앤플레이 서밋’에 참여해 비즈니스 모델과 아이템을 현지 벤처캐피털(VC)에 선보여 호응을 얻었다.천안시 관계자는 “스타트업에 성장과 기회의 장이 될 수 있는 다양한 정책과 지원, 프로그램 등을 확대해 천안이 스타트업 허브도시로 도약할 수 있도록 노럭하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자