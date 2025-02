순천향대 민경원 교수, ‘시네마토그래피 촬영의 모든 것’ 한국어 번역본 출간

이미지 확대

순천향대학교(총장 김승우)는 공연영상학과 민경원 교수가 ‘시네마토그래피 촬영의 모든 것’(Cinematography: Theory and Practice for Cinematographers and Directors, 4E) 개정판 한국어 번역본 출간했다고 28일 밝혔다.번역본은 민 교수와 한국예술종합학교 영상원 김진희 강사가 공동 번역을 맡았다. 감수는 중앙대 첨단대학원 박기웅 교수다.촬영 분야의 고전이자 최고 교재로 평가받는 이 책은 영상 제작에 필수적인 촬영 기술과 원리를 깊이 있게 다룬다.촬영 감독과 영상 제작자가 반드시 익혀야 할 핵심 개념과 실무적 기법을 체계적으로 담고 있어 영화뿐만 아니라 방송·광고·뮤직비디오·다큐멘터리 등 다양한 영상 제작 분야에서 필수 지침서로 자리 잡고 있다.뉴욕대 대학원 촬영전공 학과장인 앤서니 자넬리 (Anthony Jannelli)교수는 이번 개정판과 관련해 “기본 개념부터 디지털 영화 촬영 기술적 프로세스까지 폭넓게 설명해, 영화 및 영상 제작을 공부하는 학생, 신입 촬영감독, 현장 실무자들에게 필수적인 교재가 될 것”이라고 말했다.아산 이종익 기자