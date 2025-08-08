공무원 반복 행정업무 AI가 대신한다

서울 ‘챗봇 2.0’ 사업 시범 운영

2025-08-08 27면

서울시 공무원이 문서를 찾거나 보고서를 작성할 때 인공지능(AI)이 대신해주는 행정지원 시스템이 도입된다. 시민을 위한 챗봇에도 생성형 AI를 적용해 답변 속도와 품질을 높인다.서울시는 공무원의 반복 행정업무를 생성형 AI로 대체하는 행정 지원 체계 ‘챗봇 2.0’ 사업을 시작한다고 7일 밝혔다. 올해 내부망에 자체 초거대 언어모델(LLM)을 도입하고 일부 부서부터 시범 운영한다. 내년부터는 내부 행정 시스템과 연계해 문서 자동화나 의사 결정 지원 등 고도화된 기능으로 확대할 예정이다.기존에 도입한 직원용 업무 챗봇 ‘서우리 주무관’이나 시민용 챗봇 ‘서울톡’은 정해진 답변을 제시하기에 자연스러운 대화나 복합적인 질문에는 한계가 있었다. 앞으로는 ‘공유재산 사용료가 3회 연속 체납되면 즉시 계약 해지가 가능한가’처럼 질문하면 AI가 자동으로 업무 편람을 종합해 답변할 수 있게 된다. 보도자료 등 자료를 찾아 시민 질문에 답할 수도 있다.또 계획서나 기획안을 올리면 AI가 양식에 맞춰 보도자료 초안을 자동으로 작성할 수도 있다. 부서 단위로 자체 챗봇을 만들면 반복적인 실무나 협업에도 활용 가능하다.내부망에 독립적인 인프라를 구축하기에 민감한 공공 데이터도 안전하게 처리할 수 있다는 게 서울시 설명이다. ﻿강옥현 서울시 디지털도시국장은 “챗봇 2.0 도입을 시작으로 공무원은 더 효율적으로 일하고, 시민은 더 빠르고 정확하게 응답받는 새로운 행정 서비스 시대가 열릴 것으로 기대된다”고 말했다.김주연 기자