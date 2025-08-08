전남 지역특화형 비자 외국인에 인기

비자 전환 늘고 쿼터 충원률 최고

2025-08-08 27면

전남도는 지역특화형비자(F-2-R, E-7-4R) 사업인 인재 유형과 지역특화숙련인력 유형이 외국인 우수 인재 유치와 안정적 정착에 효과를 보인다고 7일 밝혔다.지역특화우수인재 유형은 외국인 유학생 등이 인구 감소 지역에 5년 이상 체류하는 조건으로 발급되고 가족을 데려올 수 있다. 올해 신설된 지역특화숙련인력 유형은 단순 노무근로자가 장기 체류자격으로 전환할 수 있는 제도다. 장기 체류가 가능하고 안정적 일자리를 확보할 수 있어 인기를 끌고 있다.지난달 2일부터 비자 발급의 걸림돌이었던 소득 기준이 완화된 지역우수인재 유형은 상반기 8명에 불과했던 신청자가 개선 이후 한달 만에 11명이 비자 전환을 신청하는 효과를 보였다. 올해 쿼터는 386명 배정받았다.전남도 등록 외국인의 45%를 차지하는 단순 노무 근로자가 장기 체류가 가능한 자격으로 전환할 수 있는 지역특화 숙련인력 유형도 올해 308명의 추천 쿼터를 배정받았으나 빠르게 소진돼 지난 6월 130명을 추가 배정받았으며 8월 현재 303명이 비자 전환을 신청, 전국에서 가장 높은 쿼터 충원율을 기록하고 있다.﻿무안 류지홍 기자