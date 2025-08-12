부산, 민간과 손잡고 커피 음료·브랜드 개발

BGF·GS리테일 등과 업무협약

새달 ‘부산은 커피데이’서 시음회

이미지 확대 박형준 부산시장이 11일 시청에서 2019 월드바리스타챔피언 전주연씨와 2021 월드컵테이스터스챔피언 추경하씨, 2022 월드컵테이스터스챔피언 문헌관씨, 민승배 ㈜BGF리테일 대표이사, 정춘호 ㈜GS리테일 부사장, 강래수 부산경남우유조합장 등과 부산형 커피 음료 개발과 브랜드화 추진 업무협약을 체결하고 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 민 대표이사, 정 부사장, 강 조합장, 박 시장, 전씨, 추씨, 문씨.

부산시 제공

2025-08-12 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

커피도시 부산이 민간과 협력해 자체 커피 음료와 브랜드 개발에 나섰다.부산시는 11일 시청에서 월드커피챔피언 3명과 부산경남우유협동조합, ㈜BGF리테일, ㈜GS리테일과 함께 부산형 커피 음료 개발과 브랜드화 추진 업무협약을 체결했다고 밝혔다.협약식에는 박형준 부산시장과 2019 월드바리스타챔피언 전주연씨, 2021 월드컵테이스터스챔피언 추경하씨, 2022 월드컵테이스터스챔피언 문헌관씨 등이 참석했다. 이들은 레시피 개발과 브랜드 홍보를 맡고 부산경남우유협동조합은 음료 제조를 도와 BGF리테일과 GS리테일의 전국 유통망을 활용, 제품 판매와 판로 개척을 나선다는 계획이다.개발된 음료는 다음달 ‘부산은 커피데이’ 행사 시음회를 통해 처음 공개된다. 시민 참여로 커피음료 최종 제품을 선정하고 다음달 말 이름을 정해 올해 안에 출시할 예정이다. 부산은 1884년 9월 16일 국내 최초로 커피가 음용됐다는 기록이 있고, 전국 최초로 커피 관련 조례를 제정하는 등 ‘커피도시’를 자부하고 있다.부산 구형모 기자