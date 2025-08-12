이미지 확대 광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화 광복 80주년을 나흘 앞둔 11일 강원 강릉시 사천면 방동리에 있는 수령 120년 이상인 국내 최고령 무궁화가 활짝 피어 눈길을 끌고 있다.

강릉 연합뉴스

2025-08-12 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광복 80주년을 나흘 앞둔 11일 강원 강릉시 사천면 방동리에 있는 수령 120년 이상인 국내 최고령 무궁화가 활짝 피어 눈길을 끌고 있다.강릉 연합뉴스