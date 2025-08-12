서울Pn 지방자치 자치뉴스 광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/08/12/20250812022011 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-11 23:49 입력 2025-08-11 23:49 이미지 확대 광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화 광복 80주년을 나흘 앞둔 11일 강원 강릉시 사천면 방동리에 있는 수령 120년 이상인 국내 최고령 무궁화가 활짝 피어 눈길을 끌고 있다.강릉 연합뉴스 광복 80주년을 나흘 앞둔 11일 강원 강릉시 사천면 방동리에 있는 수령 120년 이상인 국내 최고령 무궁화가 활짝 피어 눈길을 끌고 있다. 강릉 연합뉴스 2025-08-12 22면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지