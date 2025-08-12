메뉴
광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화

수정 2025-08-11 23:49
입력 2025-08-11 23:49
광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화
광복 80돌 앞두고 활짝 핀 국내 최고령 무궁화 광복 80주년을 나흘 앞둔 11일 강원 강릉시 사천면 방동리에 있는 수령 120년 이상인 국내 최고령 무궁화가 활짝 피어 눈길을 끌고 있다.
강릉 연합뉴스


2025-08-12 22면
