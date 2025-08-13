메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

여순사건 희생자들 명예회복 속도

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2025-08-13 01:18
입력 2025-08-13 01:18

실무위원회, 전체 신고 78% 처리

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예 회복 실무위원회가 희생자·유족 심사에 속도를 내고 있다.

실무위원회는 제14차 실무위에서 희생자·유족 신고 295건 984명에 대한 심의를 의결했다고 12일 밝혔다. 실무위는 의결된 심의에 대해 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 위원회(중앙위원회)에 희생자 및 유족 심사·결정을 요청할 예정이다. 현재까지 여순사건 희생자·유족 신고 7465건 중 5836건의 심의를 마쳐 전체 신고 건수 대비 78%를 처리했다. 실무위는 여순사건 희생자·유족의 고령화 등을 감안, 빠른 진상규명과 명예 회복을 위해 올해 말까지 기존 신고를 100% 처리하고 특별법 개정에 의한 추가 신고도 신속하게 심의·의결할 방침이다. 실무위는 또 중앙위의 희생자 및 유족 심사 결정률이 39%로 크게 늦어지는 만큼 중앙위의 조사관 추가 확대와 심사 기준 명문화 등﻿을 통한 신속한 결정을 요구하고 있다. ﻿

무안 류지홍 기자
2025-08-13 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기