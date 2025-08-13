성동구의회 의원연구단체 ‘성동지역발전연구회’, 지역 발전 견인차 역할에 나서

-성동지역발전연구회, 발대식 및 착수보고회 열어

-권역별 정책 마련 및 지역 균형 발전 추진에 올인

이미지 확대 성동구의회의 의원연구단체 ‘성동지역발전연구회’ 회원들이 발대식 및 용역 착수보고회를 마치고 기념사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

성동구의회는 지난 12일 의원연구단체 ‘성동지역발전연구회(대표의원 박영희)’가 발대식 및 용역 착수보고회를 마치고 본격적인 활동을 시작했다고 13일 밝혔다. 성동지역발전연구회는 지역사회의 지속 가능한 발전과 주민 삶의 질 향상을 위하여 성동구 권역별 특성에 맞는 정책을 모색하고, 주민 간담회 및 토론회를 통해 주민 참여를 적극적으로 유도하여 주민자치를 실현하고자 결성됐다.이날 발대식에는 연구단체 참여의원인 박영희·이현숙·엄경석·정교진·주복중 의원, 한국능률협회컨설팅 연구원, 의회사무국 직원 등 20여 명이 참석했다. 착수보고회에서는 김주영 책임연구원이 ▲성동구 권역별 정책 마련을 위한 연구 계획, ▲성동구 권역별 현황 및 여건, ▲주민 및 전문가 의견수렴 방안 등에 대해 보고한 후, 질의응답을 통해 연구 활동 주제에 대해 폭넓게 논의했다.성동지역발전연구회 대표자인 박영희 의원은 “급격한 도시 환경 변화에 맞춰 장기 발전 방안을 마련하고 아울러 성동구 내 지역 균형 발전 추진을 위해 연구단체를 결성했다”면서 “진정한 지역 밀착형 정책, 주민 참여형 정책을 도출하기 위해 여러분의 지혜를 모아주시기 바란다”고 말했다.한편, 연구회는 지속적인 연구 활동을 거쳐 오는 11월 최종보고회를 가질 예정이다.한준규 기자