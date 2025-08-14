단국대병원-충남근로자건강센터, 공공보건의료 협력 구축

이미지 확대 공공보건의료 협력체계 구축을 위한 업무협약식이 열리고 있다. 단국대병원 제공

단국대병원 공공의료본부(본부장 류재욱)는 충남근로자건강센터(센터장 이정배)와 공공보건의료 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.이번 협약은 지역사회 근로자의 건강 증진과 공공보건의료 분야의 지속 가능한 협력 기반 마련을 목적으로 마련됐다.협약은 △지역사회 근로자 건강증진과 정서 지원 자원 협력 △보건의료 종사자 교육 인력과 자문 지원 △상호 연계 공동 사업 발굴 △기관 간 지속 가능한 발전을 위한 협력 기반 구축 등을 담고 있다.단국대병원 공공의료 본부는 추진 중인 지역사회 보건의료 종사자 대상 전문 교육사업에 충남 근로자건강센터 전문 인력 및 자원을 연계로 실질적이고 전문적 교육 프로그램을 제공할 예정이다.채유미 공공보건의료사업실장은 “이번 협약은 지역사회 보건의료 협력체계 강화를 위한 중요한 출발점”이라며 “근로자 건강권 보장과 보건의료 인력 역량 강화를 위해 다양한 공동사업을 발굴하고 협력해 나가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자