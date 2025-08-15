시흥 “미래 드론 물류 거점도시 발판 구축”

10월까지 드론 생필품 배송 실증

“데이터 축적해 산업 확산에 기여”

이미지 확대

2025-08-15 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

드론으로 치킨 등을 배달하는 실증이 경기 시흥시에서 열린다. 시흥시는 10월 말까지 배곧한울공원 일대에서 드론을 활용한 배송 실증사업에 착수한다고 14일 밝혔다.실증에서는 총 4대의 드론이 치킨, 피자, 중식 등 음식과 응급키트, 선크림 등 생필품을 배달하는 상황을 살핀다. 공원 이용객들이 배곧한울공원 내 해수풀장, 헬렌켈레 미로, 갯벌체험장, 놀이터 등 4곳의 배달점에서 홍보물에 인쇄된 큐알코드를 스캔, 네이버 스마트스토어로 메뉴를 선택하는 방식이다.이후 실증에 참가한 업체 3곳의 라이더가 드론배송센터로 음식을 배달하고, 이곳에서 음식에 대한 재포장을 거쳐 드론에 싣고 주문한 배달점으로 다시 배송한다.시는 실증에서 총 160회 이상 드론을 비행해 다수 기체를 동시에 운영하는 기술과 데이터를 확보하고 해안 위주의 안전한 비행경로를 검증할 계획이다. 특히 기체 비행 안정성, 경로 최적화, 관제 효율성 등 핵심 데이터를 체계적으로 축적해 드론 배송 제도를 정비하고 산업 확산에 기여한다는 전략이다.임병택 시흥시장은 “이번 실증은 시민이 일상에서 체감할 수 있는 미래 물류 기술의 시작점”이라며 “실증을 성공적으로 수행해 시가 미래 교통 물류 거점도시로 도약하는 발판을 만들 것”이라고 말했다.강남주 기자