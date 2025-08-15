메뉴
‘5극 3특’ 맞춰 광주·전남 특별지자체 만든다

홍행기 기자
수정 2025-08-15 01:11
입력 2025-08-15 01:11

27일 나주시청서 공식 선포

광주시와 전남도가 오는 27일 ‘특별지방자치단체’ 출범을 위한 선포식을 개최하기로 합의했다. 이재명 정부가 국가균형발전 전략으로 제시한 ‘5극(초광역) 3특(특별자치)’에 대응하기 위한 조치다.

광주시와 전남도는 이날 오전 10시 나주시청에서 강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 ‘특별지자체 추진’을 공식 선포한다고 13일 밝혔다.


특별지자체는 두 개 이상의 자치단체가 공동으로 특정 목적을 수행하기 위해 설립하는 광역 형태의 자치단체다. 특별지자체는 독립적인 법인격과 자치권을 보유한다. 또, 자체 의회(특별지방의회)와 집행기관(특별지방자치단체장)도 운영할 수 있다. 광주시와 전남도는 2022년 7월 상생발전위원회에서 특별지자체 설치에 합의하고 연구과제 수행, 업무 협의, 정부 컨설팅 등의 과정을 진행해왔으나 구체적인 성과를 내지는 못했다. 그러나 이재명 정부가 지역 균형발전 방안으로 초광역 성장거점을 조성하고 자치권을 강화하는 5극 3특 균형발전 전략을 제시하면서 광주시와 전남도가 다시 손을 잡은 것이다.﻿

광주 홍행기 기자
2025-08-15 27면
