이미지 확대 외국서 온 수화물 검색하는 탐지견 14일 오전 인천 연수구 인천세관 해상특송물류센터 특송검사장에서 탐지견이 해외에서 들어온 수화물을 살피고 있다.

뉴스1

2025-08-15 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

14일 오전 인천 연수구 인천세관 해상특송물류센터 특송검사장에서 탐지견이 해외에서 들어온 수화물을 살피고 있다.뉴스1