메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

‘아슬 아슬’ 초고층 빌딩 외부 청소

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-08-19 00:45
입력 2025-08-19 00:45
이미지 확대
‘아슬 아슬’ 초고층 빌딩 외부 청소
‘아슬 아슬’ 초고층 빌딩 외부 청소 18일 서울 강남구 한 빌딩에서 작업자들이 반사된 하늘을 배경으로 건물 유리를 닦고 있다. 반사된 하늘과 건물 외벽이 겹쳐져 마치 작업자가 허공을 걷는 듯한 모습이다.
연합뉴스


18일 서울 강남구 한 빌딩에서 작업자들이 반사된 하늘을 배경으로 건물 유리를 닦고 있다. 반사된 하늘과 건물 외벽이 겹쳐져 마치 작업자가 허공을 걷는 듯한 모습이다.

연합뉴스
2025-08-19 22면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기