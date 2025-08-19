이미지 확대 ‘아슬 아슬’ 초고층 빌딩 외부 청소 18일 서울 강남구 한 빌딩에서 작업자들이 반사된 하늘을 배경으로 건물 유리를 닦고 있다. 반사된 하늘과 건물 외벽이 겹쳐져 마치 작업자가 허공을 걷는 듯한 모습이다.

연합뉴스

2025-08-19 22면

