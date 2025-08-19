호서대, 서울대와 글로벌 바이오 연구 협력 강화

이미지 확대 강준모 부총장(가운데)이 보고르대 연수진과 기념 촬영을 하고 있다. 호서대 제공

호서대학교(총장 강일구)는 서울대와 함께 진행한 ‘인도네시아 보고르대학교 농업·생명과학연구센터 역량강화사업’ 제4차 국내 초청 중기 연수 프로그램을 마무리했다고 19일 밝혔다.이번 연수는 인도네시아 보고르대학교(IPB University) 교수와 연구원 3명이 참가했다.이들은 4월부터 5월까지 호서대에서 첨단 연구 장비 운용과 실험실 관리 등 농업·생명과학 분야 핵심 교육을 이수했다.호서대 생명공학과 김성조 교수팀은 천연물이 지닌 유용성분 대사체 분석, 동물세포 배양과 생리활성 효능 분석, 3D바이오프린팅을 통한 고도화된 효능 검증 등을 중심으로 실습형 교육을 진행했다.호서대는 이번 성과를 계기로 한국과 인도네시아 간 농업·생명과학 분야 협력을 강화하고 국제 연수와 공동연구를 지속 추진해 글로벌 바이오 연구 네트워크를 확장할 계획이다.강준모 글로벌부총장은 “첨단 바이오 분야는 국가별 천연자원 특성을 활용하는 만큼 국제적 협력이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 다양한 연구 도전과 국제 협력을 적극 지원하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자