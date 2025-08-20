“세종안성고속도로 교량 붕괴, 전도 방지시설 임의 제거가 원인”

국토부, 사고 조사 결과 발표

세종안성고속도로 건설 현장 교량 붕괴는 다리가 쓰러지지 않게 임시로 받치는 ‘전도 방지시설’(스크류잭)의 임의 제거가 결정적 원인이었던 것으로 드러났다. 발주청 한국도로공사와 시공사 현대엔지니어링의 관리 책임도 중요한 항목으로 지적됐다.국토교통부는 19일 ‘세종안성 고속도로 붕괴 건설사고조사위원회’(사조위)의 조사 결과를 발표했다. 지난 2월 말 천안~안성 구간 9공구 청룡천교 건설 현장에서 교각에 설치 중이던 거더(다리 상판 밑에 까는 보의 일종)가 무너져 4명이 숨지고 6명이 다쳤다.사고는 거더 인양·설치 장비 ‘런처’를 후방으로 빼던 중 발생했다. 스크류잭은 양생을 거쳐 거더가 안정화한 이후 해체해야 하지만 당시 작업 편의를 위해 임의로 제거했다는게 사조위의 결론이다. 사조위는 “﻿스크류잭이 제거되지 않았을 경우엔 거더가 붕괴하지 않는 것으로 나타났다”며 “스크류잭 제거가 붕괴의 결정적 원인”이라고 지적했다. 검측 주체인 현대엔지니어링은 하도급사 장헌산업이 스크류잭 120개 중 72개를 임의 해체한 사실을 인지하지 못했다. 장헌산업은 런처의 전방 이동 작업에 대해 안전 인증을 받았지만 후방 이동을 안전관리계획서에 넣어 법을 어겼다. 현대엔지니어링과 도공은 이런 계획안을 수립·승인했다.현대엔지니어링은 “회사가 지향하는 근본적 가치를 다시 세우고, 그에 맞는 업무 수행 원칙을 명확히 마련하겠다”고 밝혔다.세종 강동용·서울 김기중 기자