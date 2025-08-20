‘냉해·폭염 이겨낸 아산 배’… 98t 올해 첫 미국 수출

이미지 확대 아산원예농협 거점산지유통센터(APC)에서 미국 첫 수출 선적식이 열리고 있다. 시 제공

충남 아산시는 대표 특산물인 ‘아산 배’가 올해 첫 미국 수출길에 올랐다고 20일 밝혔다.시에 따르면 아산원예농협은 전날 거점산지유통센터(APC)에서 ‘2025년산 아산 배 대미(對美) 수출 첫 선적식’을 개최했다.이번에 선적되는 물량은 조생종 ‘원황’ 약 98t으로, 미국 현지 유통업체를 통해 판매된다.아산 지역 배 농가들은 최근 2~3년간 봄철 냉해와 여름철 폭염 등에 따른 일소 피해(햇볕에 과실이 데는 현상)로 생산량이 급감하며 수출에 어려움을 겪어왔다.시는 이번 첫 선적을 시작으로 캐나다·필리핀 등 세계 시장으로의 수출 계약도 꾸준히 이어가며 아산배의 세계적 입지를 넓혀갈 예정이다.시 관계자는 “지역 내 배 농가를 위해 고품질 과수 생산 기반을 강화하고 농산물 수출 분야에 필요한 지원과 철저한 품질관리 등으로 지속 가능한 수출 구조를 마련하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자