이미지 확대 ‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수 20일 강원 강릉 오봉저수지가 극심한 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다. 강릉시는 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 지난 19일 기준 역대 최저치(21.8%)로 떨어지자 이날 오전 9시부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한급수에 들어갔다.

강릉 홍윤기 기자

2025-08-21 20면

