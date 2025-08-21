서울Pn 지방자치 자치뉴스 ‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/08/21/20250821020011 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2025-08-21 00:47 입력 2025-08-21 00:47 이미지 확대 ‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수 20일 강원 강릉 오봉저수지가 극심한 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다. 강릉시는 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 지난 19일 기준 역대 최저치(21.8%)로 떨어지자 이날 오전 9시부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한급수에 들어갔다.강릉 홍윤기 기자 20일 강원 강릉 오봉저수지가 극심한 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다. 강릉시는 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 지난 19일 기준 역대 최저치(21.8%)로 떨어지자 이날 오전 9시부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한급수에 들어갔다. 강릉 홍윤기 기자 2025-08-21 20면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지