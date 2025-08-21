메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-08-21 00:47
입력 2025-08-21 00:47
이미지 확대
‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수
‘극한 가뭄’ 강릉 제한급수 20일 강원 강릉 오봉저수지가 극심한 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다. 강릉시는 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 지난 19일 기준 역대 최저치(21.8%)로 떨어지자 이날 오전 9시부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한급수에 들어갔다.
강릉 홍윤기 기자


20일 강원 강릉 오봉저수지가 극심한 가뭄으로 바닥을 드러내고 있다. 강릉시는 생활용수를 공급하는 오봉저수지의 저수율이 지난 19일 기준 역대 최저치(21.8%)로 떨어지자 이날 오전 9시부터 수도계량기를 50% 잠그는 제한급수에 들어갔다.

강릉 홍윤기 기자
2025-08-21 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기