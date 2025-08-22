140만 무너진 광주 인구… 20대 1355명 줄어 ‘유출 핵심’

7월 139만 8538명… 두 달째 감소

도시 경쟁력 약화ㆍ도시소멸 현실화

21년 만에 140만명 선이 무너진 광주지역 인구수가 2개월째 감소세를 이어가는 등 좀처럼 회복될 기미를 보이지 않고 있다. 광주 인구 감소는 출산율 감소와 함께 20대 청년인구 유출이 핵심 원인으로 지목돼 ‘청년이 머물 수 있는’ 실질적인 대책이 필요하다는 목소리가 커지고 있다.행정안전부가 최근 발표한 ‘2025년 7월 주민등록 인구통계’에 따르면 지난달 기준 광주시 인구는 139만 8538명으로 집계됐다. 이는 6월보다 544명, 인구 140만명이 붕괴된 5월보다도 1342명이 감소한 것이다.지난 2개월 새 동·서·남·북·광산구 등 5개 자치구 모두에서 인구가 줄었다. 북구에서 681명이 줄어 감소세가 가장 컸으며 서구 298명, 남구 148명, 광산구 114명, 동구 101이 감소했다. 연령별로는 60대 이상 인구가 2개월 새 2038명이 증가했지만, 20~29세 청년층에서 무려 1355명이 감소하면서 인구 감소세를 주도한 것으로 나타났다. 같은 기간 0~9세 인구는 967명, 40~49세 인구는 712명, 50~59세 인구는 399명이 줄었다.광주시 인구는 2014년 147만 5000명으로 정점을 찍은 뒤 매년 감소세를 보여왔다. 지난해 1만 815명(총인구 140만 8422명)이 감소한 데 이어 올해 들어서는 5개월 만에 약 8500명이 줄어드는 등 감소 속도 역시 갈수록 빨라지고 있다.1분기 기준 순유출 인구도 17개 시도 가운데 가장 많은 것으로 나타났다. 광주(4945명)를 비롯해 경남(4729명), 경북(3524명) 등 7개 시도가 순유출을 기록했다. 인천(1만 1091명), 서울(6129명), 경기(5588명) 등 10개 시도는 순유입을 보였다. 광주시의 인구 감소는 ‘청년 인구 유출’이 핵심 원인이다. 광주에서 일자리나 주거 기반을 찾지 못한 청년들이 고향을 떠나는 것이다.광주시 관계자는 “청년이 지방에 머물 수 있는 실질적인 취업·주거대책과 함께 국가 차원의 지방균형 발전 정책이 절실하다”고 말했다.광주 홍행기 기자