‘하늘그린 천안배’ 올해 첫 미국길…4500t 계획

이미지 확대 2025년산 하늘그린 천안배 수출 선적식이 열리고 있다. 시 제공

이미지 확대

충남 천안시 대표 농산물인 ‘하늘그린 천안배’가 올해 첫 미국 수출길에 올랐다.천안시는 22일 천안배원예농협 농산물산지유통센터에서 ‘2025년산 하늘그린 천안배 수출 선적식’을 열었다. 수출 배는 조생종 ‘원황’으로, 물량은 13.6t(6700만원 상당)이다.천안시는 올해 ‘하늘그린 천안배’ 총 4500t(220억원)을 미국·대만 등 12개국에 수출할 계획이다.하늘그린 천안배는 1986년 국내 첫 미국 시장에 43t 수출을 시작으로 호주(1999년), 멕시코(2014년), 캐나다(2019년) 시장을 개척했다.천안에서는 지난해 기준 628개 농가, 900ha에서 1만 8750t의 배를 생산한다. 세계 10개국에 3239t(157억원)을 수출했다.이명열 농업환경국장은 “천안 배는 뛰어난 맛과 품질로 해외 소비자에게 꾸준히 사랑받고 있다”며 “앞으로도 안정적 판로 확보를 통해 농가 소득 증대에 힘쓰겠다”고 말했다.천안 이종익 기자