이미지 확대 아직도 폭염 기승 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 24일 서울 양천구 안양천공원에서 시민들이 땀을 닦으며 해바라기 꽃밭을 지나고 있다.

홍윤기 기자

2025-08-25 21면

