선문대, ‘HUSS 융합캠프’ 해커톤·숏폼 공모전 싹쓸이

이미지 확대 ‘2025 인문사회 융합인재양성사업 융합캠프’에 참가한 선문대 학생들. 선문대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

선문대학교 글로벌 공생 인문사회 융합인재양성(HUSS) 사업단은 ‘2025 인문사회 융합인재양성사업 융합캠프’ 해커톤 경진대회와 숏폼 영상 공모전에서 3건의 우수상을 받았다고 25일 밝혔다.교육부와 한국연구재단이 공동 주최한 이번 융합캠프는 지난 18~20일까지 곤지암리조트에서 전국 50여개 대학에서 500여명의 학생이 참가해 인문사회적 통찰과 첨단기술을 접목한 사회문제 해결 아이디어를 선보였다.선문대 ‘에코뷰어스팀’과 ‘위펫팀’은 해커톤 본선에 진출해 각각 우수상을 받았다.숏폼 공모전에서도 선문대 학생들은 ‘대학생이 도시를 살린다고?’를 통해 청년 세대 창의적 아이디어가 지역 환경과 공동체 문제 해결 기여 과정을 담아내 우수상으로 선정됐다.HUSS사업단은 인문사회 기반 역량과 첨단기술 융합을 통한 문제 해결을 목표로 다양한 학문적·산업적 프로그램을 운영하고 있다.정도섭 HUSS사업단장은 “이번 성과는 학생들이 캠프 현장에서 HUSS사업단 교육 철학과 지원 체계를 토대로 역량을 발휘한 결과라는 점에서 의미가 크다”며 ”인문사회적 지혜와 첨단기술의 융합을 통해 사회적 가치를 창출하는 인재를 양성하겠다”고 말했다.아산 이종익 기자