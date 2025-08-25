나사렛대, 지역 청년 대상 ‘취업 프로그램’ 눈길

이미지 확대 나사렛대에서 수요맞춤형 프로그램 ‘취업, 로그인: 청년 커리어 버튼 ON’프로그램이 열리고 있다. 나사렛대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

나사렛대학교는 대학일자리플러스센터가 졸업생과 지역 청년의 실질적 취업역량 강화를 위한 ‘취업, 로그인: 청년 커리어 버튼 ON’ 프로그램을 운영 중이라고 25일 밝혔다.국민취업지원제도 운영기관과 협업을 통해 진행하는 이번 프로그램은 9월까지 8회에 걸쳐 대면 교육으로 열린다.프로그램에는 나사렛대 졸업생뿐만 아니라 다른 대학 졸업생, 실업계고 졸업생, 만 15~34세 이하 지역 청년 100여명 등이 참여하고 있다.프로그램은 변화하는 채용시장 흐름에 맞춰 △이력서·자기소개서 작성법 △챗GPT를 활용한 자기소개서 작성 실습 △직무·진로 탐색 △채용 공고 분석 △기업 탐색 전략 등 실제 구직활동에 필요한 실전 중심 커리큘럼으로 구성됐다.김광기 센터장은 “이번 프로그램을 통해 졸업생과 지역 청년들이 빠르게 변화하는 채용 환경에 효과적으로 대응하는 등 실질적인 역량을 갖출 수 있도록 운영 중”이라고 말했다.천안 이종익 기자