이미지 확대 화성 들녘 올해 첫 조생종 벼 수확 25일 경기 화성시 정남면의 한 논에서 올해 첫 조생종 벼 수확 행사가 열렸다. 콤바인이 추수한 벼를 트럭에 싣는 작업이 한창이다.

연합뉴스

2025-08-26 22면

