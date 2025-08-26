서울Pn 지방자치 자치뉴스 화성 들녘 올해 첫 조생종 벼 수확 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/08/26/20250826022012 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-26 00:40 입력 2025-08-26 00:40 이미지 확대 화성 들녘 올해 첫 조생종 벼 수확 25일 경기 화성시 정남면의 한 논에서 올해 첫 조생종 벼 수확 행사가 열렸다. 콤바인이 추수한 벼를 트럭에 싣는 작업이 한창이다.연합뉴스 화성 들녘 올해 첫 조생종 벼 수확 25일 경기 화성시 정남면의 한 논에서 올해 첫 조생종 벼 수확 행사가 열렸다. 콤바인이 추수한 벼를 트럭에 싣는 작업이 한창이다. 연합뉴스 2025-08-26 22면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지