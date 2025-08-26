메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

보령시, 울란바토르와 경제·문화·관광 등 교류 확대

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이종익 기자
이종익 기자
수정 2025-08-26 17:01
입력 2025-08-26 17:01
바야스갈란 자담바 몽골 국회의원 방문
김동일 시장 “양 도시 실질적 성과 창출”
이미지 확대
김동일 보령시장이 몽골 바야스갈란 자담바 국회의원 등과 기념사진을 촬영하고 있다. 보령시 제공
김동일 보령시장이 몽골 바야스갈란 자담바 국회의원 등과 기념사진을 촬영하고 있다. 보령시 제공


충남 보령시는 몽골 국회의원 바야스갈란 자담바 의원이 울란바토르(Ulan Bator)와 경제·문화·관광·장애인 체육 분야 교류 확대와 우호 협력 강화를 위해 방문했다고 26일 밝혔다.

시에 따르면 바야스갈란 자담바 의원은 전날 보령시청사를 방문해 양 도시 문화·청소년 교류 확대, 장애인 스포츠 협력, 관광 활성화 등 실질적 협력 방안에 대해 논의했다.

바야스갈란 자담바 의원은 몽골 대통령 자문관과 NGO ‘Dreams Never Die’ 대표를 역임했으며, 2024년부터 몽골 국회의원으로 활동하고 있다.

김동일 보령시장은 “이번 만남을 계기로 문화·청소년 교류가 견고해지기를 기대한다”며 “지속 협력으로 양 도시가 실질적 성과를 창출할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

보령 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기