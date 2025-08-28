순천향대, 충남신보와 지역경제·청년 지원 강화

소상공인 신용·청년 일자리 창출 지원
순천향대학교(총장 송병국)는 28일 충남신용보증재단(이사장 조소행)과 상호 발전을 위한 청년 일자리 창출 등을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 지역 소기업·소상공인 성장을 돕고, 재학생과 졸업생 일자리 창출 지원을 위해 마련됐다.
협약 주요 내용은 △대학 내 입주기업 대상 신용보증 우대 지원 △재단 채용과 기업설명회를 통한 학생 취업 정보 제공 △재단 임직원 대상 재교육형 계약학과 진학 시 등록금 감면 혜택 지원 등이다.
송병국 총장은 “이번 협약은 대학과 충남신보가 지역경제와 청년 고용을 지원한다는 점에서 의미가 크다”며 “학생들에게는 더 많은 도전 기회를, 지역 소상공인에게는 든든한 성장 기반을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
조소행 충남신보 이사장은 “청년들에게는 취업과 창업의 길을 열고, 소상공인에게는 실질적인 보증 지원을 확대할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.
아산 이종익 기자
