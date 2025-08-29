메뉴
서울, 신통기획 후보지 방학동 등 8곳 선정

안석 기자
안석 기자
수정 2025-08-29 00:18
입력 2025-08-29 00:18

노후도 심각, 반지하주택도 많아
정비계획 수립 보조금 즉시 지급

서울시는 지난 27일 2025년 제4차 주택재개발 후보지 선정위원회를 열고 8곳의 신속통합기획 후보지를 선정했다고 28일 밝혔다. 신속통합기획 재개발 추진구역은 이번에 선정된 구역을 포함해 총 130곳이 됐다.

선정 구역은 ▲도봉구 방학동 638 일대 ▲동작구 상도동 214 일대 ▲사당동 419-1 일대 ▲영등포구 도림동 133-1 일대 ▲구로구 가리봉동 2-92 일대 ▲강북구 미아동 159 일대 ▲마포구 아현동 331-29 일대 ▲용산구 용산동2가 1-1351 일대 등이다.

이들 지역은 노후도가 심각하고 반지하주택을 다수 포함하고 있어 주거환경 개선의 필요성이 높으며, 주민참여 의지 및 연접한 개발사업과의 연계성 등을 종합적으로 고려해 선정했다고 시는 설명했다.

각 후보지에는 정비계획 수립을 위한 보조금을 즉시 지원한다. 아울러 정비계획 수립과정에서 2030 도시·주거환경정비기본계획으로 신설된 사업성 보정계수·현황용적률·입체공원 등을 지역별 여건에 맞게 적용해 사업성이 확보될 수 있도록 계획할 예정이다.
최진석 서울시 주택실장은 “신속통합기획을 통해 신속한 주택공급과 더 나은 주거공간을 만들어 가도록 행정적 지원을 다하겠다”고 밝혔다.

안석 기자
2025-08-29 25면
