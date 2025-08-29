울산에 전국 첫 명예 복지공무원 지원센터

빈곤·고립 등 위기 가구 발굴 활동

“복지 사각지대 없는 도시 만들 것”

2025-08-29 25면

전국 최초로 ‘명예 사회복지공무원 활동지원센터’가 울산에 문을 열었다.울산시는 28일 시청에서 ‘명예 사회복지공무원 활동지원센터 개소식’을 열었다고 밝혔다. 활동지원센터는 시청 후문 앞 전통시장 지원센터 건물 2층에 들어섰다.명예 사회복지공무원은 빈곤, 고립·은둔, 고독사 위험 등 위기가구를 조기에 발견해 필요한 지원을 연계하는 시민참여형 복지인력이다. 2018년부터 울산 5개 구·군에서 5000여명이 활동한다. 이들은 복지 위기 알림 애플리케이션을 통한 신고, 복지정보 홍보, 위기가구 발굴 등 다양한 활동을 한다.센터는 명예 사회복지공무원 모집·관리, 교육훈련·역량 강화, 복지 사각지대 발굴·연계 및 상담, 민관협력 연결망 형성 등 다양한 사업을 추진한다.시는 현재 5000여명 규모인 활동 인력을 1만명까지 확충할 계획이다.김두겸 울산시장은 “지원센터가 울산 복지정책의 새로운 컨트롤타워 역할을 하게 될 것”이라며 “지역 곳곳의 위기가구를 빠짐없이 살펴 복지 사각지대 없는 도시로 만들겠다”고 말했다.울산 박정훈 기자