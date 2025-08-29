광명시의회 ‘자립준비청년 정책연구회’, 강원 선진 사례 방문

이미지 확대

광명시의회 의원 연구단체인 ‘자립준비청년 정책연구회’(대표 이재한)가 자립준비청년 지원 방안을 모색하기 위해 앞장서고 있다.‘광명 자립준비청년 정책연구회는 지난 28일 타 지역의 우수사례를 살펴보기 위해 강원특별자치도 자립지원전담기관을 방문했다.연구회는 보호 종료 청년의 사회적·심리적 고립을 예방하고 다양한 지원 정책을 연구하는 단체로, 이번 방문에는 이재한 대표 의원을 비롯해 구본신·김종오·설진서·정지혜 의원이 함께했다.강원 자립지원전담기관은 상담·멘토링, 주거·교육·취업 지원 등 주요 사업을 소개하고 ‘홈 메이드 밥-홈밥’ 사업을 통해 청년들이 배달음식 대신 직접 요리하며 식비를 절감하도록 돕는 성과를 강조했다.이자리에서 참석자들은 청년들이 지역사회에서 안정적으로 정착할 수 있도록 제도적·재정적 지원을 강화해야 한다는 데 의견을 모았다.이재한 대표 의원은 “강원도의 선진적 지원 모델을 확인하고 광명시 정책에 접목할 수 있는 부분을 모색했다. 앞으로도 청년 자립을 위한 실질적 지원 방안을 마련하고 의정활동에 적극 반영하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀