‘지방자치 발전 공로자들 한자리’…제1회 한국지방자치학회 자치대상 시상식 열려

사단법인 한국지방자치학회(회장 임정빈)는 ‘제1회 한국지방자치학회 자치대상 시상식’을 열고 국회의정·지방행정 등 5개 부문 18명을 선정했다고 30일 밝혔다.올해 처음 제정된 자치대상은 우리나라 지방자치 발전에 크게 기여한 이들의 노고를 기리고 그 성과를 알리기 위해 마련됐다.지난 29일 전북대에서 열린 시상식은 한국지방자치학회와 지방시대위원회, 행정안전부 등이 주최하고 대통령 소속 지방시대위원회를 비롯한 전국의 주요 지방자치 관련 기관이 후원했다.시상식에서는 △국회의정 △지방행정 △지방의정 △지방공직 △학술 등 총 5개 부문에서 활약을 펼친 18명이 부문별로 수상했다.임정빈 한국지방자치학회장은 “이번 시상식이 지방자치 발전을 위해 헌신한 모든 분들 노고를 격려하고, 성숙한 지방분권 시대를 열어가는 밑거름이 되기를 희망한다”고 말했다.한편 한국지방자치학회는 이날 지방시대위원회 위원장, 국회의원, 학계 전문가 등 1000여 명이 참석한 가운데 ‘지방분권형 국가로의 대전환: 주민주권 강화와 지속가능한 지역발전의 길을 찾다’를 주제로 2025년 하계학술대회를 열었다.아산 이종익 기자