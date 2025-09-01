서울Pn 지방자치 자치뉴스 해운대해수욕장 14일까지 연장 운영… 피서객 1000만명 돌파 여부 주목 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.go.seoul.co.kr/news/publicnews/local_govern/news_local/2025/09/01/20250901021006 URL 복사 댓글 0 구형모 기자 수정 2025-08-31 23:43 입력 2025-08-31 23:43 부산지역 송정·송도·광안리·다대포·일광·임랑 해수욕장 6곳이 31일 폐장한 가운데 오는 14일까지 연장 운영하는 해운대 해수욕장 방문객이 1000만명을 넘어설지 주목된다. 해운대구는 9월에도 무더위가 이어지는 데다 지난해 9월 해운대 해수욕장 수온이 8월보다 2.7도나 높았던 것에 근거해 개장을 2주 더 연장했다.올해 7개 해수욕장의 누적 방문객 수는 지난 28일 기준 2034만명을 기록했다. 해수욕장 별로는 해운대 899만명, 광안리 421만명, 송정 166만명, 일광 5만명, 임랑 2만 6000명, 다대포 249만명, 송도 292만명 등이었다. 부산 구형모 기자 2025-09-01 21면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지