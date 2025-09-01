대한매일상회 바로가기
해운대해수욕장 14일까지 연장 운영… 피서객 1000만명 돌파 여부 주목

구형모 기자
수정 2025-08-31 23:43
입력 2025-08-31 23:43
부산지역 송정·송도·광안리·다대포·일광·임랑 해수욕장 6곳이 31일 폐장한 가운데 오는 14일까지 연장 운영하는 해운대 해수욕장 방문객이 1000만명을 넘어설지 주목된다. 해운대구는 9월에도 무더위가 이어지는 데다 지난해 9월 해운대 해수욕장 수온이 8월보다 2.7도나 높았던 것에 근거해 개장을 2주 더 연장했다.

올해 7개 해수욕장의 누적 방문객 수는 지난 28일 기준 2034만명을 기록﻿했다. 해수욕장 별로는 해운대 899만명, 광안리 421만명, 송정 166만명, 일광 5만명, 임랑 2만 6000명, 다대포 249만명, 송도 292만명 등이었다.﻿

부산 구형모 기자
2025-09-01 21면
