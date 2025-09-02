대한매일상회 바로가기
서울 마트·영화관 등 상업시설 전수조사

서유미 기자
서유미 기자
수정 2025-09-02 00:07
2025-09-02

소비 패턴 변화로 상업공간 위축
전략적 부지 활용 방안 등 모색

온라인 중심으로 소비문화가 바뀌면서 대형마트, 영화관 등 오프라인 상업 공간이 위축되고 있다. 이에 서울시는 도시 공간 변화 대응을 위해 대규모 상업시설을 전수조사한다고 1일 밝혔다.

시는 팬데믹 이후 산업 환경과 소비 패턴의 변화를 분석해 이를 바탕으로 내년에 ‘대규모 판매시설 부지 미래 활용방안’을 마련할 계획이다.

특히 유휴화될 가능성이 높지만 입지적 중요도가 높은 부지를 선별해 우선적으로 활용할 검토 대상지를 도출할 예정이다.

시는 이번 조사를 단순한 데이터 수집·분석을 넘어 민간 사업자와 협력하는 선진적 도시관리 모델 구축의 출발점으로 삼는다는 계획이다. 지금까지는 사업성을 최우선으로 마련됐던 대규모 부지 개발 계획이 앞으로는 효율성과 지속가능성에 초점을 맞출 수 있도록 지원한다. 입지적 여건이 좋지만 기존 용도를 다한 민간 부지의 체계적 개발을 견인한다.
조남준 서울시 도시공간본부장은 “이번 조사는 활용도가 떨어지는 대규모 상업 부지에 대한 현황을 짚어보고 전략적 부지 활용 방안을 제시하는 전환점이 될 것”이라며 “비어가는 공간에 새 숨을 불어넣어 도시 전반의 활력을 견인할 전략 거점으로 재탄생시키기 위해 다각적으로 노력할 것”이라고 했다.

서유미 기자
2025-09-02 24면
