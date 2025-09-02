대한매일상회 바로가기
광명시의회, 광명초 통학로 안전 확보 나서

수정 2025-09-02 17:54
입력 2025-09-02 17:53
2일 광명초등학교 인근 통학로를 찾아 학생들의 통학 안전 실태를 점검한 광명시의회. 광명시의회 제공
2일 광명초등학교 인근 통학로를 찾아 학생들의 통학 안전 실태를 점검한 광명시의회. 광명시의회 제공


광명시의회(의장 이지석)가 광명초등학교 통학로 안전 확보를 위한 현장 중심 의정활동을 이어가고 있다.

시의회는 2일 광명초등학교 인근 통학로를 찾아 학생들의 통학 안전 실태를 점검했다.

이번 점검에는 이지석 의장을 비롯해 김종오 부의장, 정지혜 운영위원장, 이재한 자치행정교육위원장, 시 관계자, 교육청 관계자 등이 함께했다.

광명초 주변은 재개발 공사로 보도가 협소해지고 차량 통행이 늘면서 학생들의 안전 우려가 지속적으로 제기돼 왔다.

학부모들은 안전한 통학로 확보와 교통안전 대책 마련을 꾸준히 요구해왔다.

시의회는 이날 현장 점검을 통해 ▲위험 구간 정비 ▲임시 통학로 확보 ▲안전 인력 배치 등 실질적인 대책을 논의했다.


이지석 의장은 “학생들의 생명과 안전은 무엇보다 최우선”이라며 “현장에서 확인된 문제점을 신속히 개선해 안전한 통학 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

온라인뉴스팀
