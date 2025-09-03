서울시 “공공 공사현장 안전지수 양호”

시, 상반기 57개 공사현장 277회 평가

이미지 확대 서울시청사 전경. 서울시 제공

서울시가 올해 57개 공공 공사 현장의 안전을 평가한 결과 평균 81.4점을 기록해 양호한 수준으로 나타났다.시는 지난 1월 전국 최초로 시행한 공사장 안전지수제 상반기 운영 성적표를 3일 발표했다.공사장 안전지수제는 공공 공사장의 안전 수준을 파악해 사고를 예측하는 시스템이다. 모두 7개 영역, 24개 세부 지표로 구성되고 예고 없이 불시에 평가한다. 올해 1월부터 본격적으로 시행 중이다.시가 상반기 57개 공공 공사 현장을 대상으로 277회의 평가를 실시한 결과 평균 안전 점수는 81.4점이었다. 90점 이상 ‘우수’ 등급 현장도 1분기 2곳에서 2분기 9곳으로 늘었다.90점 이상은 우수로 작업 현장의 안전 활동이 체계적으로 이뤄지는 상태를 말한다. 60점 미만은 매우 미흡으로 안전관리 내용이나 절차에 대한 인식이 부족한 상태다. 40점 미만인 경우 공사 중지 또는 특별점검과 교육을 받아야 한다.가장 높은 평가를 받은 곳은 국제교류복합지구 도로개선사업 2공구(93.4점)와 1공구(92.8점)였다. 안전 점수 기준 미달(60점 이하)로 제재 대상이 된 현장(1곳)도 있었다. 사고 예방을 위한 특별 점검과 현장 관계자 교육 등 개선 조치를 했다.서울시 관계자는 “12월까지 평가 지표와 운영기준을 강화해 현장과 시민 안전울 최우선으로 관리하겠다”고 했다.서유미 기자